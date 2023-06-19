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Олег Логинов

Белый дом провёл встречу с бизнесменами для обсуждения технологии 6G

Наука

Белый дом использует проактивный подход, созвав в пятницу встречу, в которой примут участие государственные чиновники, лидеры бизнеса и представители академического сообщества. Цель встречи — всестороннее обсуждение расширения беспроводной технологии следующего поколения 6G. Эта встреча также призвана извлечь уроки из проблем и достижений, наблюдавшихся во время развертывания предшествующей сети 5G.

Белый дом провёл встречу с бизнесменами для обсуждения технологии 6G
Фото: pixabay. com

Хотя до полного внедрения технологии 6G еще много лет, преданность администрации этому делу свидетельствует о стратегическом стремлении превзойти Китай и восстановить лидирующие позиции США в области беспроводной связи. Конечная цель заключается в обеспечении национальной безопасности и укреплении экономики в целом путем создания основы для грядущих преобразовательных технологий.

Эволюция от 4G к 5G: открытие новой эры связи

По сравнению со своим предшественником, технология 5G представляет собой значительный прогресс в плане скорости, надежности и отсутствия задержек. Эти достижения открыли путь для множества инноваций, начиная от передовых хирургических процедур и более безопасных транспортных систем и заканчивая захватывающими видеоиграми.

Хотя в США почти завершено развертывание инфраструктуры 5G, внедрение этой технологии потребителями все еще отстает от внедрения 4G. К концу 2023 года, по прогнозам ABI Research, в стране будет более 270 миллионов абонентов 4G, в то время как абонентов 5G будет чуть более 170 миллионов.

Напротив, такие страны, как Китай, добились большего успеха в плане внедрения 5G. Однако важно отметить, что условия в Китае значительно отличаются от условий в США. Китайское правительство оказывает значительное влияние на бизнес-решения, что дает им уникальное преимущество, как объяснил Лео Гергс, аналитик ABI Research.

Путь к 6G

Точные характеристики и возможности технологии 6G остаются неопределенными. Однако администрация выразила надежду на создание более быстрых сетей, способных поддерживать приложения в различных секторах, таких как здравоохранение, энергетика, транспорт, водоснабжение и сельское хозяйство. Используя потенциал искусственного интеллекта (ИИ), передового программного обеспечения, облачных вычислений и новейших полупроводниковых чипов, Соединенные Штаты намерены заложить основу для этой преобразующей беспроводной технологии.

Соблюдение тонкого баланса

Для индустрии беспроводной связи эта ситуация представляет собой хрупкий баланс между продвижением будущих инноваций и удовлетворением текущих потребностей потребителей. Операторы должны убедиться, что их усилия по созданию сетей 6G соответствуют ожиданиям потребителей и обеспечивают ощутимые преимущества, превосходящие возможности 5G.

Активно привлекая заинтересованные стороны и используя опыт правительственных чиновников, лидеров бизнеса и научного сообщества, Соединенные Штаты смогут опередить конкурентов, способствуя инновациям, укрепляя национальную безопасность и стимулируя экономический рост.

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ЧТО ТАКОЕ 6G? Когда ждать и зачем он нам необходим.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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