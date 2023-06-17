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Олег Логинов

Учёные обнаружили сходство между беременными собаками и женщинами

Наука

Беременность — это удивительный подвиг природы, но самые поразительные изменения не видны человеческому глазу, они происходят внутри клеток организма.

Учёные обнаружили сходство между беременными собаками и женщинами
Фото: https://oppammagazine.com/

Во время беременности метаболические процессы в организме переходят на повышенный уровень, чтобы поддержать потребности быстро растущего и голодного плода. Метаболизм, который представляет собой клеточный процесс преобразования питательных веществ, содержащихся в пище, в энергию для жизненно важных функций, претерпевает ускоренные изменения у беременных собак. Несмотря на то, что их беременность значительно короче, собаки имеют некоторые общие черты метаболизма с беременными женщинами, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE.

Сходство между собаками и людьми во время беременности

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые изучили колебания метаболитов во время беременности и лактации у собак. Они проанализировали кровь 27 беременных собак разных пород и сравнили полученные данные с результатами предыдущих исследований беременных женщин.

Исследование выявило значительное сходство в уровнях специфических метаболитов у беременных собак и женщин. К ним относятся альбумин, глица, жирные кислоты, липопротеины, глюкоза и некоторые аминокислоты.

Данное исследование представляет собой первое изучение метаболических изменений во время беременности и лактации у собак. Оно открывает путь для сравнения беременности у собак с гестацией у людей, открывая новые возможности для медицинских исследований.

Потенциальное влияние на понимание человеческой беременности

Хотя следует проявлять осторожность при сравнении беременных собак с людьми из-за их эволюционных различий, существуют практические причины для изучения и сравнения собачьей беременности с человеческой. Люди и собаки имеют схожие "условия жизни", такие как окружающая среда, циркадный ритм и даже пища.

Изучение рака у собак уже позволило получить ценные сведения, которые могут принести пользу при лечении людей. Аналогично, собачья беременность, характеризующаяся ускоренным процессом по сравнению с человеческой, может послужить подходящей моделью для анализа метаболизма во время беременности у людей.

Тщательно интерпретируя результаты, полученные на собаках, специалисты в области питания и физиологии человека могут глубже понять специфические явления, наблюдаемые у людей. Исследования диабета и нарушений обмена веществ у собак могут способствовать лучшему пониманию и лечению неблагоприятных исходов беременности у людей, включая недоедание и сахарный диабет, разновидность диабета 2 типа, возникающего во время беременности.

Собаки, наши верные спутники, могут не только прикоснуться к нашей жизни, но и сыграть важную роль в том, чтобы помочь ученым обеспечить здоровье будущих матерей и благополучие развивающихся человеческих существ.

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9 месяцев за 2 минуты: что происходит с женским телом во время беременности?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы животные медицина
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