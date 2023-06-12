Победить старение: как кишечник влиет на приближение смерти

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В последние годы здоровью кишечника уделяется большое внимание: различные продукты и диетологи предлагают решения для улучшения микробиома кишечника и общего состояния пищеварительного тракта. Часто упускаемый из виду пищеварительный тракт стал заметной темой для обсуждения.

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Старение кишечника

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), была обнаружена удивительная связь между здоровьем кишечника и процессом старения. Исследователи сосредоточились на зебрафишах и изучили влияние вставки ДНК, направленной на кишечник. Результаты показали, что определенные фрагменты ДНК, имплантированные рыбам, не только замедляли старение кишечника, но и оказывали положительное влияние на старение всего организма.

В пресс-релизе CNRS говорится, что взаимосвязь между кишечником и старением неудивительна, учитывая роль кишечника как барьера между организмом и тем, что в него поступает. По мере старения кишечника, он становится более слабым барьером, позволяя веществам, ускоряющим старение, проходить через его стенки и воздействовать на остальной организм. Интересно, что кишечник стареет быстрее, чем любая другая часть тела.

На уровне ДНК старение связано с укорочением теломер - участков генетического кода, расположенных на концах хромосом. Теломеры постепенно укорачиваются, пока не достигнут критической длины, при которой клетки уже не могут нормально делиться, что приводит к их гибели. Однако фермент под названием теломераза может удлинять теломеры, обеспечивая необходимую поддержку для деления клеток.

Эксперименты

Чтобы замедлить процесс старения в кишечнике рыб, исследовательская группа ввела фрагмент ДНК, который стимулировал выработку теломеразы в целевой области. Это вмешательство не только замедлило старение кишечника, но и повлияло на старение всего организма рыбы. В пресс-релизе подчеркивается, что группа исследователей наблюдала заметное снижение увядания органов и общего старения организма. Это явление позволило восстановить фертильность, улучшить общее состояние здоровья в процессе естественного старения и продлить продолжительность жизни без повышенного риска развития рака.

Хотя эти результаты, полученные на рыбах, являются многообещающими, важно отметить, что необходимы дальнейшие исследования, прежде чем проводить испытания на людях, связанные с антивозрастными вмешательствами, направленными на кишечник посредством вставки ДНК. Тем не менее, фундаментальная концепция показывает большие перспективы, и ученые планируют провести обширные исследования для изучения взаимосвязи между длиной теломер и процессом старения.

Пока же мы можем только размышлять о том, действительно ли кишечник рыбы является ключом к более долгой и здоровой жизни.

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