"Роза Хутор" поддержал публикацию книги о "Буром медведе на Кавказе"

В свет вышла монография "Бурый медведь на Кавказе". Ее автор — доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин.

Презентация книги Бурый медведь на Кавказе в городской библиотеке №1 им. А.С. Пушкина 14 октября 2022 г.

Выпуск научного издания поддержал курорт "Роза Хутор". Это еще один шаг к реализации меморандума, подписанного между горным курортом, Сочинским нацпарком, Кавказским биосферным заповедником и холдингом "Интеррос" Владимира Потанина. Документ предусматривает совместную работу в целях добрососедства и благополучия людей и животных на природной территории, используемой для туризма и рекреации. Он также предполагает организацию научных исследований, полевых наблюдений, биотехнических мероприятий, повышение осведомленности туристов и новые стандарты ответственности для работающих на территории бизнесов.

Директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов

"Горный курорт "Роза Хутор" был построен в ходе подготовки Зимних Игр Сочи- 2014 и сегодня является одной из самых притягательных туристических дестинаций в стране. Он развернут на обоих склонах горного хребта Аибга, на территории нацпарка. Эти места славятся богатой флорой и фауной, здесь, в том числе, всегда обитали медведи. Сегодня этих зверей замечают и сотрудники нашего курорта, и туристы. Эти встречи вызывают не только любопытство, но и опасения. Поэтому нам необходимо задумываться о гармоничном сосуществовании человека и дикой природой, работать над формированием соответствующих условий. И человеку, и зверю должно быть комфортно. Добрососедство может быть основано на уважении к медведям, осведомленности людей о правилах поведения, соблюдение которых исключает конфликт. Именно поэтому мы с удовольствием поддержали выпуск фундаментального труда известного биолога Анатолия Кудактина, посвященного бурому медведю", — рассказал директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Изучением бурого медведя на Кавказе Анатолий Кудактин занимается уже более 50 лет. В последние годы этот зверь стал привлекать особое внимание — все чаще медведи выходят к людям. Такая проблематика остро стоит в Сочи, граничащем на всем протяжении черноморского побережья с лесными массивами Сочинского национального парка, служащими обширными угодьями для медведя. Монография содержит энциклопедический обзор популяции кавказского бурого медведя. При этом через описание состава и состояния популяции, особенностей образа жизни и характеристик среды обитания красной нитью проходит обозначаемая автором острая проблема сохранения медведя на Кавказе.

Автор книги, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин

"Над созданием книги я трудился два года. Чтобы собрать такую большую книгу надо переработать огромное количество материала. За годы работы я посетил все заповедники Кавказа, вел дневники, фиксируя, что делают медведи, какая у них кормовая база, как относятся к людям, среди которых есть и охотники, и скотоводы, и туристы, и земледельцы, какая специфика и прочее. Все это было систематизировано, специально сделан обзор о роли заповедных территорий в сохранении медведя на будущее. Сегодня популяция медведя в Краснодарском крае составляет около 650 особей, она не вызывает тревоги. Тем не менее, чтобы обеспечить добрососедство с медведем человеку необходимо пересматривать свои приоритеты. Сейчас в местах, где раньше обитали медведи, выросли дома. Естественно, зверь лишился традиционной кормовой базы. Необходимо создавать участки с плантациями фундука, груши, предназначенными для зверя. Иначе в поисках корма они все чаще будут выходить к людям", — рассказал автор издания Анатолий Кудактин.

Монография видного биолога-охотоведа вышла в форме богато иллюстрированной и насыщенной интереснейшими фактами книги тиражом в 500 экземпляров. Презентация издания прошла в городской библиотеке №1 им. А. С. Пушкина. На мероприятии присутствовали и учащиеся эколого-биологического центра Сочи. Юные любители природы не только узнали много любопытных фактов о медведях, но и получили книги с автографом автора.

"Часть тиража монографии "Бурый медведь на Кавказе" — почти 100 экземпляров — переданы курортом "Роза Хутор" в библиотечную систему города. По два экземпляра издания появится во всех без исключения библиотеках Сочи. Стоит сказать, что это не первый такой проект, который реализован горным курортом. Например, несколько лет назад в библиотеки города были переданы книги "Сказки горного Черноморья". Сегодня краеведческая литература вызывает особый интерес и у гостей нашего города, и у краеведов, и у экскурсоводов, и у подрастающего поколения. Поэтому мы с радостью поддерживаем подобные инициативы курорта "Роза Хутор", — отметила начальник отдела развития культуры, искусства, библиотечного дела и дополнительного образования управления культуры Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Татьяна Баликоева.

В дальнейших планах автора книги, заслуженного эколога РФ Анатолия Кудактина, продолжение публикации монографий, посвященных всем хищникам Кавказа.

Автор фото — Владимир Клюшкин