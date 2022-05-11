Звук собственного голоса выдает наши проблемы и недостатки

Бывало ли так, что вы, казалось бы, удачно выступили: спели, произнесли речь, прочитали стихи, — но когда услышали запись своего выступления, то пришли в ужас от звука собственного голоса? Не переживайте, вы в этом отнюдь не одиноки! То, что наши голоса нам не нравятся, когда мы слышим их в записи, обычное явление, открытое ещё в 1966 году психологами Филиппом Хольцманом и Клайдом Раузи. Они назвали этот феномен термином "голосовое противостояние".

Во всём виноваты кости?

Как правило, мы нормально воспринимаем свой голос, когда говорим сами. Но почему же нас просто корежит, когда мы слышим его в записанном виде? Хольцман и Раузи объяснили это физиологическими причинами. Чтобы мы услышали звук, звуковая вибрация должна сначала пройти по воздуху. Затем звук вибрирует в ушных костях, которые, в свою очередь, посылают сигналы в мозг и нервную систему. Мозг идентифицирует звуки как голос, музыку, кошачье мяуканье и т. п. А нервная система определяет, приятен нам этот звук или нет.

Но при этом, когда мы сами говорим, звук передаётся ещё и через кости нашего черепа. И тогда его частота снижается. Поэтому, когда мы слышим свой голос из сторонних источников, он воспринимается как более высокий и тонкий. И это нас нередко разочаровывает, поскольку мы ожидали, что голос будет звучать совсем по-другому — так, как мы слышим его непосредственно в процессе издавания звуков.

Ничего не скроешь!

Хольцман и Раузи говорят также о том, что они называют "экстралингвистическими сигналами". Это уже психологический фактор: мы слышим в своём голосе нюансы, которые указывают на те аспекты нашей личности, которые нам не по душе. Это могут быть беспокойство, нерешительность или злость. Мы хотели бы скрыть их в повседневной жизни, а голос их невольно выдаёт.

В 1967 году Хольцман провёл ещё одно исследование, в ходе которого лишь 38% участников идентифицировали свои голоса как принадлежащие им. Остальные предпочли "не узнать" свой голос, так как он их не устраивал.

Марк Пелл, нейробиолог из Университета Макгилла, утверждает, что прослушивание наших голосов в записи ассоциируется у нас с тем, что думают о нас окружающие.

"Многие люди расстраиваются или недовольны тем, как они звучат, потому что сформированное впечатление не соответствует социальным характеристикам, которые они хотят проецировать", — говорит он.

Факт так называемой голосовой конфронтации проверен многими исследованиями. К примеру, в 2005 году группу врачей и пациентов одного медицинского учреждения попросили оценить качество своих голосов. При этом в одном случае люди оценивали собственные голоса в записи, а в другом — чужие голоса. Среди первых негативных оценок оказалось куда больше.

Правда встречаются люди, которым звук собственного голоса, "отделённый" от них самих, напротив, нравится.

В 2013 году журнал "Восприятие" опубликовал результаты исследования, в ходе которого испытуемые слушали различные вокальные образцы, среди которых были и их собственные. И впоследствии некоторые из них определили свои голоса как более привлекательные.

"Группы риска"

Специалисты выявили, что существуют отдельные группы людей, которые чересчур болезненно относятся к звучанию собственных голосов. Так, по словам профессора ларингологии Мартина Бирхолла, к таким "группам риска" относятся люди, имеющие проблемы с восприятием собственного тела или с гендерной идентичностью.

Например, если мужчина-трансгендер считает себя женщиной, то, слыша свой низко звучащий голос, он может быть шокирован и расстроен. В 1970 году в журнале Perceptual and Motor Skills вышла статья о том, что люди, имеющие речевые нарушения, испытывают серьёзный дискомфорт при прослушивании записей своих голосов — по вполне понятным причинам.

Те же Филипп Хольцман и Клайд Раузи выяснили, что существуют гендерные различия в восприятии голосов. Так, во время проводимых ими экспериментов женщины гораздо чаще, чем мужчины, замечали разницу между тем, как они разговаривали, и как звучали их голоса на записи. Кроме того, людям чаще не нравились записи их голосов на родном языке, в отличие от записей, сделанных на иностранном языке.

Проанализировав итоги ранее проводившихся исследований, члены Американской психологической ассоциации пришли к выводу, что технику голосового противостояния можно использовать в процессе консультирования, показывая клиентам их модели поведения с внешней точки зрения и стимулируя их к изменениям.

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