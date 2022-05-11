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Автор Ирина Шлионская

Звук собственного голоса выдает наши проблемы и недостатки

Наука » Экология » Человек

Бывало ли так, что вы, казалось бы, удачно выступили: спели, произнесли речь, прочитали стихи, — но когда услышали запись своего выступления, то пришли в ужас от звука собственного голоса? Не переживайте, вы в этом отнюдь не одиноки! То, что наши голоса нам не нравятся, когда мы слышим их в записи, обычное явление, открытое ещё в 1966 году психологами Филиппом Хольцманом и Клайдом Раузи. Они назвали этот феномен термином "голосовое противостояние".

Звук собственного голоса выдает наши проблемы и недостатки

Во всём виноваты кости?

Как правило, мы нормально воспринимаем свой голос, когда говорим сами. Но почему же нас просто корежит, когда мы слышим его в записанном виде? Хольцман и Раузи объяснили это физиологическими причинами. Чтобы мы услышали звук, звуковая вибрация должна сначала пройти по воздуху. Затем звук вибрирует в ушных костях, которые, в свою очередь, посылают сигналы в мозг и нервную систему. Мозг идентифицирует звуки как голос, музыку, кошачье мяуканье и т. п. А нервная система определяет, приятен нам этот звук или нет.

Но при этом, когда мы сами говорим, звук передаётся ещё и через кости нашего черепа. И тогда его частота снижается. Поэтому, когда мы слышим свой голос из сторонних источников, он воспринимается как более высокий и тонкий. И это нас нередко разочаровывает, поскольку мы ожидали, что голос будет звучать совсем по-другому — так, как мы слышим его непосредственно в процессе издавания звуков.

Ничего не скроешь!

Хольцман и Раузи говорят также о том, что они называют "экстралингвистическими сигналами". Это уже психологический фактор: мы слышим в своём голосе нюансы, которые указывают на те аспекты нашей личности, которые нам не по душе. Это могут быть беспокойство, нерешительность или злость. Мы хотели бы скрыть их в повседневной жизни, а голос их невольно выдаёт.

В 1967 году Хольцман провёл ещё одно исследование, в ходе которого лишь 38% участников идентифицировали свои голоса как принадлежащие им. Остальные предпочли "не узнать" свой голос, так как он их не устраивал.

Марк Пелл, нейробиолог из Университета Макгилла, утверждает, что прослушивание наших голосов в записи ассоциируется у нас с тем, что думают о нас окружающие.

"Многие люди расстраиваются или недовольны тем, как они звучат, потому что сформированное впечатление не соответствует социальным характеристикам, которые они хотят проецировать", — говорит он.

Факт так называемой голосовой конфронтации проверен многими исследованиями. К примеру, в 2005 году группу врачей и пациентов одного медицинского учреждения попросили оценить качество своих голосов. При этом в одном случае люди оценивали собственные голоса в записи, а в другом — чужие голоса. Среди первых негативных оценок оказалось куда больше.

Правда встречаются люди, которым звук собственного голоса, "отделённый" от них самих, напротив, нравится.

В 2013 году журнал "Восприятие" опубликовал результаты исследования, в ходе которого испытуемые слушали различные вокальные образцы, среди которых были и их собственные. И впоследствии некоторые из них определили свои голоса как более привлекательные.

"Группы риска"

Специалисты выявили, что существуют отдельные группы людей, которые чересчур болезненно относятся к звучанию собственных голосов. Так, по словам профессора ларингологии Мартина Бирхолла, к таким "группам риска" относятся люди, имеющие проблемы с восприятием собственного тела или с гендерной идентичностью.

Например, если мужчина-трансгендер считает себя женщиной, то, слыша свой низко звучащий голос, он может быть шокирован и расстроен. В 1970 году в журнале Perceptual and Motor Skills вышла статья о том, что люди, имеющие речевые нарушения, испытывают серьёзный дискомфорт при прослушивании записей своих голосов — по вполне понятным причинам.

Те же Филипп Хольцман и Клайд Раузи выяснили, что существуют гендерные различия в восприятии голосов. Так, во время проводимых ими экспериментов женщины гораздо чаще, чем мужчины, замечали разницу между тем, как они разговаривали, и как звучали их голоса на записи. Кроме того, людям чаще не нравились записи их голосов на родном языке, в отличие от записей, сделанных на иностранном языке.

Проанализировав итоги ранее проводившихся исследований, члены Американской психологической ассоциации пришли к выводу, что технику голосового противостояния можно использовать в процессе консультирования, показывая клиентам их модели поведения с внешней точки зрения и стимулируя их к изменениям.

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Это надо слышать! — Голос обычного слесаря взорвал соцсети
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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