Умный свистнет — догадливый смыслит: как говорят на "птичьем" языке

Во время посещения островов Гомера и Иерро на Канарском архипелаге можно услышать, как местные жители общаются на большом расстоянии при помощи свиста. Но насвистывают они не мелодию, а текст на испанском языке.

Сильбо гомеро (silbo gomero) — это свистящая форма одного из диалектов испанского языка. Уже более десяти лет, как он занесён в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году ЮНЕСКО включила в этот перечень и турецкий птичий язык, или куш дили (kuş dili), используемый пастухами. Это нужно делать своевременно, чтобы сохранить вымирающие языки, как это произошло с один из мексиканских языков тепеуа (Tepehua).

Однако такая форма общения вовсе не уникальное явление. По крайней мере, в 80 культурах по всему миру люди разработали свистящие версии местного языка.

Не свисти — денег не будет

Изучая свистящие языки, лингвисты больше узнают о том, как наш мозг извлекает смысл из сложных речевых структур. Возможно, именно свист позволит понять, как возник человеческий язык, понять происхождение праязыка.

Одна из серьёзных проблем — необходимость контролировать голосовые связки, чтобы воспроизводить весь спектр звуков речи. Ни один из наших ближайших родственников, человекообразных обезьян, не развил такого контроля, но свист может оказаться первым шагом на этом пути. Несколько орангутанов имитировали свист сотрудников зоопарка. Когда учёные протестировали одного из приматов, оказалось, что обезьяна действительно могла повторять последовательность нескольких свистов.

Свистящие языки почти всегда развиваются в традиционных культурах, где люди живут в гористой местности или в непроходимых лесах.

"Свист разносится гораздо дальше обычной речи или крика, — утверждает лингвист и биоакустик из французского Национального центра научных исследований (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) Жюльен Мейер (Julien Meyer). — Опытные свистуны могут достигать 120 децибел, что громче автомобильного гудка, и большая часть этой мощности умещается в частотный диапазон от 1 до 4 кГц, что превышает большинство окружающих шумов".

Свист можно распознать на расстоянии в десять раз более далёком, чем громкий крик. На острове Гомера некоторые пастухи свистят через горные долины, переход которых может занять несколько часов.

Атональные языки

Многие базовые элементы речи можно имитировать посредством свиста. Звук речи или фонемы различаются едва уловимыми звуковыми частотами. Например, гласная, такая как длинное "е", образуется во рту выше, чем долгое "о", что придает ей более высокий звук. Можно насвистывать и согласные. Например, "t" обладает более высокими частотами, чем "k", что придает двум звукам разный тембр. Многие нюансы кроются в движении языка. Свистуны улавливают все различия, варьируя высоту звука и артикуляцию своего свиста.

Подобный навык можно адаптировать к любому языку, даже к тому, в котором нет традиции общения свистом. Выучиться свистеть на испанском языке можно месяцев за восемь. Составить несколько предложений получится уже на четвёртом или пятом месяце обучения.

Сильбо гомеро

Такого рода свист используется только для атональных языков, где высота звуков речи не имеет решающего значения для значения слова. Большинство европейских языков атональные. Сюда относятся:

русский;

английский;

испанский.

Тонические языки

При тоническом ударении ударный звук выделяется повышением или понижением тона. К тоническим языкам относятся все слоговые языки и многие неслоговые языки:

древнегреческий;

старославянский;

сербский;

хорватский и др.

Для тонических языков, напротив, значение звука зависит от его высоты по отношению к остальной части предложения. В китайском языке, к примеру, слог "ма", произнесённый с постоянным высоким тоном, означает "мать", но произнесённый с понижением и повышением тона, означает "лошадь".

В обычной тональной речи голосовые связки производят модуляцию высоты тона, в то время как большая часть гласных и согласных звуков, но не свист, который не задействует голосовые связки, формируется в передней части рта. Таким образом, свистящие тонические языки сталкиваются с дилеммой: должны ли они насвистывать тоны или гласные и согласные?

На практике почти каждый тонический язык предпочитает кодировать свистом высоту тона. Для языков со сложным набором тонов, таких как один из индейских языков Мексики — чинантекский (Chinantec) с семью тонами:

высоким; средним; низким; понижающимся высоким-низким; понижающимся средне-низким; повышающимся низко-средним; повышающимся средне-высоким.

Или на таком же сложном языке хмонг, где высота тона передаёт достаточно значимой информации.

Для более простых тонических языков как:

гавиан (Gavião);

амазонский язык, у которого всего два тона, низкий и высокий —

свистуны ограничиваются несколькими легко распознаваемыми предложениями.

Даже для атональных языков свистящая версия речи не содержит столько частотной информации, сколько обычный разговорный язык, но она содержит достаточно, чтобы распознавать отдельные слова.

Опытные пользователи, свистящие на куш дили, правильно распознают отдельные слова примерно в 70% случаев. Контекст в общеупотребительных предложениях помогает устранить двусмысленность, и тогда точность повышается примерно до 80-90 процентов. Профессиональные музыканты лучше дилетантов распознают согласные. Флейтисты — лучше, чем пианисты или скрипачи.

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