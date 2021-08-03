Роман Вильфанд: ультрафиолетовый индекс 6 вызывает необратимые процессы

Почему для человека опасна ультрафиолетовая радиация, как Росгидромет научился прогнозировать ультрафиолетовый индекс и для чего людям нужно отслеживать этот показатель, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"У природы нет плохой погоды"

— Роман Менделевич, вы всегда говорите, что "у природы нет плохой погоды"…

— Не совсем. Я вас перебью, дело в том, что эти слова принадлежат Рязанову, с Савченко мне даже удалось поговорить на эту тему, и я сказал, что он ошибся, потому что он имел в виду в этом стихотворении сезоны года. Действительно снег, дождь в любое время года нужно "благодарно принимать".

А есть опасные явления погоды. Когда ветер превышает 33 метра в секунду, дожди выпадают в огромном количестве, для Московского региона 50 миллиметров за 12 часов, начинается бедствие. Это нарушает жизнедеятельность в целых отраслях экономики, крупных городов и угрожает здоровью и жизни человека.

Вспомните события 29 мая 2017 года. Поэтому, конечно, у природы есть плохая погода. Прогнозисты-метеорологи нацелены на как можно раннее предупреждение опасных явлений.

Ультрафиолетовая опасность

— В этом году вы не только говорите о температуре, но ещё упомянули ультрафиолетовый индекс. В этом году он подскочил до невероятных значений, седьмой уровень опасности.

— Очень важный вопрос. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения обратилась к Всемирной метеорологической организации с предложением разработать методы прогноза ультрафиолетового индекса. Ультрафиолетовая радиация так же опасна для здоровья человека, как и явление погоды, связанное с ураганным ветром. Если солнечный спектр разложить покомпонентно, то есть рентгеновское излучение, инфракрасное излучение, есть видимая часть спектра: "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". Это диапазон волн солнечной энергии от 0,20 до 0,40 микрон. Сейчас, может быть, в нанометрах более верно. Ультрафиолетовая радиация невероятно вредна.

Если бы не было субстанции, которая поглощает ультрафиолет, жизнь на Земле была бы невозможна. Ультрафиолет выжигает все живое.

Что же поглощает ультрафиолет? Озон, большее часть его находится в стратосфере, некоторая часть в тропосфере; кроме того, облачность, молекулы водяного пара и аэрозоль. Нужно разработать метод, который бы позволял спрогнозировать общее содержание озона и других составляющих и спрогнозировать величину ультрафиолетового индекса. Это удалось сделать Росгидромету, одна из немногих структур, которая умеет прогнозировать ультрафиолетовый индекс. Совсем немного ведущих центров умеют это делать. В Росгидромете это две организации:

Центральная аэрологическая обсерватория,

Гидрометцентр России.

Дальше уже мы действуем по рекомендации врачей, именно они определили, что, начиная с индекса четыре, условно, по международной шкале, начинается опасность. Поражается кожа человека, и речь не об ожогах, не о загаре, а о гораздо более серьезных поражениях, не меланоиды, это уже канцерогенные поражения.

А если индекс шесть — это невероятная опасность, стоит час-полтора побыть под прямыми солнечными лучами несколько дней, и могут пойти необратимые процессы.

— Это в течение всего светового дня или за два часа до полудня, условно, и так далее?

— Так именно это мы и прогнозируем. Ультрафиолетовый индекс шесть, конечно же, не в течение всего дня. Он максимален в тот период, когда солнце находится на максимальной высоте над горизонтом, то есть около полудня по местному времени.

Так вот, период за два часа до полудня и два часа после полудня — это самые опасные периоды.

После 15 часов — пожалуйста. Можно утром загорать. Более того, если ультрафиолетовый индекс два, врачи рекомендуют осенью, до зимы, лица младенцев подставлять под ультрафиолет, потому что в такой дозе ультрафиолет вырабатывает витамин D в организме, способствует предотвращению целого ряда болезней, рахита.

Наша задача — выпускать прогнозы ультрафиолетового индекса. Сравнительно недавно мы это начали делать по всей территории страны. В этом году удивительная ситуация: в умеренных широтах шестёрки обычно не достигает ультрафиолетовый индекс, но за счёт того, что сформировался мощный антициклон, при котором нет облаков, воздух сухой, молекул водяного пара нет, аэрозолей тоже нет, воздух очень чист плюс небольшое содержание азота, мы его фиксируем и прогнозируем.

В этом случае ультрафиолетовый индекс достиг шести с половиной. В Москве это что-то невероятное. Мы выпускали предупреждение.

На краснодарском побережье, в южных регионах, если облачность большая, ещё в начале июля ультрафиолетовый индекс на юге был гораздо меньше, чем в умеренных широтах. Сейчас ситуация меняется. Ультрафиолетовый индекс будет в диапазоне пять — шесть. Это значит, что до 10 и после 15 можно загорать, если он семь. Это действительно сложный метод прогноза, но он так же важен, как прогноз осадков.

— Вы теперь это постоянно будете делать?

— Даже больше того, можно даже к нам не обращаться. На сайте Гидрометцентра России, это федеральное государственное бюджетное учреждение, в разделе "Прогнозы" можно найти строчку "Другие виды прогноза", и там этот индекс прогнозируется по всей территории страны. На ближайшие 3-4 дня прогнозируется индекс.