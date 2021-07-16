Город – лучший выбор для экологии

Что влечет людей в города? Возможность найти работу и получить образование. Здесь лучше функционируют системы коммуникации и больше мест для проведения досуга. По прогнозам, к концу этого столетия около 85% населения планеты будут проживать в городах. Что является наиболее вредным для окружающей среды — город или деревня? Ответ удивит многих.

Ранее высказывались предположения, что ситуация с COVID-19 замедлит тенденцию к урбанизации, но вряд ли остановит. У некоторых экспертов такая тенденция вызывает опасения, поскольку в глобальном масштабе рост городов усугубляет экологическую ситуацию. Мегаполисы часто обвиняют в увеличении потребления энергии и выбросах углерода. По оценкам Всемирного банка, 80% мирового ВВП производится в городах. В дальнейшем выбросы происходят при расширении городов и изменении землепользования, когда площади с растительными насаждениями уничтожаются городской территорией.

С другой стороны, города покрывают лишь около 3% поверхности суши, в которых в настоящее время проживает 58% населения мира. Эта компактная структура может обеспечить сокращение выбросов, связанное с более высокой плотностью, коммуникационными и прочими возможностями, доступностью и использованием земельных ресурсов. Копенгаген и Амстердам, например, являются прекрасными примерами городов, которые эффективно используют эти компактные структуры и предлагают образ жизни с низким уровнем выбросов.

Где больше вредных выбросов

Проживающим в сельской местности требуются для передвижения автомобили.

Городские дома обычно меньше по размеру.

Городские магазины и центры развлечений — в шаговой доступности.

Изучив привычки потребления более чем 8 тысяч домашних хозяйств в Австрии, исследователи сгруппировали их в городские, полугородские и сельские районы, чтобы оценить выбросы парниковых газов.

В среднем самый маленький углеродный след оставляют жители городов. Наибольшие выбросы углекислого газа приходятся на жителей пригородных зон. Сельские районы оказались посередине.

Учитывая другие социально-экономические факторы, было обнаружено, что в пригородных районах Австрии выделяется на 8% больше CO₂, чем в городах, а в сельской местности — на 4% больше.

Содержание углерода в австрийских городах, согласно другим исследованиям, сопоставимо с прочими индустриально развитыми государствами Европы, как:

Великобритания,

Финляндия.

Однако урбанизация в менее развитых странах обычно увеличивает вредные выбросы. Одна из причин кроется в разрыве доходов между городскими и сельскими районами. Более высокие доходы городских жителей приводят к увеличению потребления и, как следствие, вредных выбросов.

С другой стороны, в странах с высоким уровнем доходов разрыв в доходах между городскими и сельскими районами намного меньше, поскольку уровни потребления повсюду высокие. Таким образом, в таких странах, как Австрия или Великобритания, городская жизнь, как правило, благоприятнее влияет на климат, поскольку компактное проживание способствует сокращению выбросов от транспорта и отопления.

Преодолеть проклятие больших городов

Однозначного ответа — хороша или вредна урбанизация в долгосрочной перспективе — нет. Связь между урбанизацией и доходом, если взять только один фактор, очень сложна. Доказано, что рост городов в мировом масштабе увеличивает количество вредных выбросов. Остается надеяться, что при определенном уровне доходов городская жизнь сделается более приемлемой.

Способы сокращения вредных выбросов многочисленны:

отлаженные системы общественного транспорта и велосипедные маршруты;

короткие расстояния до базовой инфраструктуры;

экосистемы отопления и охлаждения.

Словом, все те проверенные способы, ведущие к сокращению парникового эффекта.

Кроме того, установление тарифов за выбросы углерода может создать стимулы для более экологичных производственно-сбытовых цепочек и более устойчивого потребления. При планировании землепользования следует учитывать тенденции миграции населения из сельских районов в города и другие поведенческие аспекты.

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