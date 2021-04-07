Несколько загадок известной мумии

Недавно вышел бестселлер, посвященный разгадке убийства белокурой египтянки, которое случилось 2 600 лет назад. Издательство Liverpool University Press позиционирует книгу в качестве рассказа о повседневной жизни во времена Кушитской династии (ок. 747 — 656 гг. до н. э.), но наибольший читательский интерес проявлен к темной стороне прошлого.

Египет. Сфинкс

Белокурая египтянка Такабути

В Ольстерском музее (Ulster Museum) в Белфасте с 1834 года хранился саркофаг, попавший в Северную Ирландию в разгар моды на все связанное с Древним Египтом, которая захватила европейцев после провала авантюры Бонапарта в Северной Африке.

27 января 1835 года гроб был вскрыт в музее Общества естественной истории Белфаста в присутствии ведущего ирландского египтолога Эдварда Хинкса (Edward Hincks), который понимал толк в египетских иероглифах. Он же и прочитал, что похороненная в некрополе к западу от Фив была хозяйкой большого дома. Ее мать звали Тасенирик, отца — Неспара, он был жрецом Амона.

В раскрашенном гробу эпохи 25-й династии, которую Геродот назвал Эфиопской династией, лежала мумия. Развернув сгнившие пелена, покрывавшие все тело, конечности и ступни, специалисты подивились остаткам светлых локонов. Тем более удивительно, ведь "отец истории" предполагал, что египтяне происходят от нубийцев, и ссылался на Гомера, что греческие боги происходят из Эфиопии. Рост молодой женщины, убитой в возрасте от 25 до 30 лет, составил 1,55 см.

Поздние исследования выявили вид жуков кожеедов из рода Dermestes:

Dermestes maculatus,

Dermestes frischi,

Necrobia mumiarum.

Загадка происхождения

Египетская мумия

В ходе этого исследования ДНК Такабути оказалась более похожей на ДНК европейцев, чем на современных египтян (митохондриальная гаплогруппа H4a1), с достоверностью 90,57%. Исследовательница Анджела Стиенн (Angela Stienne) попыталась обвинить своих коллег в желании доказать, что древние египтяне были белыми, однако подобное обвинение категорически отклонила главный куратор музея Ханна Крауди (Hannah Crowdy).

Загадка смерти

По характерной ране на спине первоначально предположили, что Такабути зарезали, когда она пыталась убежать от убийцы. Впрочем, орудие убийства, полукруглое лезвие которого было длиной не менее 7-7,5 см, скорее соответствует боевому топору. Остается гадать, кем был убийца — ассирийским воином или своим, ведь топор также был главным оружием в египетской армии.

Боевой топор

Нанесенная в верхнее левое плечо рана, вероятнее всего, закончилась моментальной смертью, так что жертва не мучилась.

"Вероятно, члены семьи ее очень любили: за ее телом после смерти ухаживали с большой осторожностью: волосы аккуратно подстрижены, завиты и уложены", — свидетельствует египтолог из Центра биомедицинской египтологии Манчестерского университета профессор Росалия Дейвид (Rosalie David).

Кроме принадлежности к европейской расе, ученые обнаружили несколько других крайне редко встречающихся особенностей.

В частности, сердце мумии не было удалено, как считалось ранее.

У Такабути были две очень редкие мутации:

дополнительный зуб, который имеется у 0,02 процента населения;

дополнительный позвонок, который встречается у 2 процентов населения.

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