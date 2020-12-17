Россия – один из мировых лидеров по скорости и цене интернета

Как 2020 года повлиял на международные отношения, в каких сферах Россия обгоняет другие страны и как будут развиваться цифровые технологии, рассказал ведущему "Правды.Ру” Игорю Шатрову руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области, член Общественной палаты Самарской области Дмитрий Камынин.

Читайте начало интервью:

Дмитрий Камынин: в России нет базового ПО для смартфонов

Камынин: пока ни одно государство не готово к тотальному контролю за гражданами

Туризм виртуальный и реальный

— Дмитрий, как изменились международные отношения в результате пандемии?

— Не являясь политологом, могу только поделиться своим видением.

Во-первых, ограничительные меры перестраивают систему международных связей — от межгосударственных взаимоотношений до туристических поездок.

Даже после того как ограничения будут сняты, люди, которые хотели ездить куда-то отдыхать, подумают, потому что мы видим всплеск интереса к родной стране.

Люди увидели в этом году то, что никогда бы не посмотрели без этого года. Они уже точно знают, что хорошо там и там, и в нашей стране тоже неплохо. Или, наоборот, они говорят, там и там мне не понравилось, и в нашей стране мне тоже не понравилось.

Во-вторых, все международные проекты с крупными инвестициями и перемещением больших групп людей, будут строиться теперь с учетом того, что может случиться что-то, что помешает реализации этого проекта, как пандемия коронавируса в 2020 году.

Будут придуманы меры перестраховки, они окажут влияние на принципы реализации проектов. К примеру, мы не будем привозить рабочих на стройки из Турции, а возьмем местных, потому что так проще, если что-то случится.

И самое главное, этот год показал, что узнавать новые места можно, там не побывав. Это, безусловно, не заменяет личное посещение. Я о чем сейчас говорю? Раньше туристическая поездка была интуитивной: мы пришли в турагентство, нам показали красивый журнал — всё, я хочу, поехали. Сейчас люди сначала изучат, а потом уже выберут. Потому что они вынуждены были смотреть на все через призму экрана в течение года.

Это отразится на туриндустрии в целом, потому что люди будут самостоятельно планировать очень много, как в этом году. Они открыли для себя, что могут сами сделать, как хотят, а не ехать туда, куда их везут на автобусе.

И раньше были агрегаторы Booking. com, Airbnb, TripAdvisor. Но сейчас гораздо больше людей начали этим пользоваться, потому что раньше они не верили в это. А сейчас поверили.

Поэтому к концу ограничительных мер гораздо больше людей выйдут, обогащенные новыми знаниями, и эти знания будут применять.

— Мне кажется, меньше будет так называемого политического туризма. Я имею в виду форумы и конференции, когда огромное количество людей перемещались только для того, чтобы физически встретиться. Мы, конечно, грустим по этим встречам. Но стало понятно, что не все они рациональны, и часть из них была просто встречами ради встреч. Можно было эти вопросы решать и на видеоконференциях.

— Здесь я немного с вами вступлю в полемику. Потому что мне кажется, что мягкая сила работает на расстоянии вытянутой руки. Когда вы человеку все свое обаяние пытаетесь передать через глазок камеры, скорее всего, до него дойдет очень небольшая часть вашего обаяния. А когда вы с ним можете посидеть, попить кофе, рождается то самое взаимопонимание, которое сближает людей, имеющих разные культурные коды.

К сожалению, цифровые технологии не могут обеспечить психологического понимания людьми друг друга.

Для этого нужно научиться транслировать запахи, то незримое, что происходит между людьми. Для хорошего контакта нужна личная встреча. Я думаю, что политический туризм вернется. А цифровые технологии просто сделают контакты между людьми более частыми, что тоже хорошо.

Цифровой прорыв

— В этом году произошел прорыв в технологиях видеокоммуникаций. У Skype возникла конкуренции с Zoom. Пандемия — большой вызов для компаний в сфере "цифры". Может быть, лидеры даже сменятся, через год-два-три на рынке могут появиться и другие компании?

— Давайте начнем, что называется, от печки. Для того чтобы у нас с вами состоялось общение в видеомессенджере, должна быть хорошо развита инфраструктура, должна быть возможность передать видеосигнал из точки А в точку Б. И если в России с этим действительно очень хорошо дела обстоят, хотя и неравномерно по всей территории нашей страны (есть над чем еще работать), то в странах Африки конференции в Zoom просто невозможны. Потому что создание инфраструктуры, особенно передача сигналов по воздуху, — это крайне дорогое удовольствие. Сотовая связь, особенно сеть 5G.

Должен быть платежеспособный спрос. Поэтому развитие "цифры" напрямую связано с доходами на душу населения.

Тогда операторы сотовой связи развивают сети сотовой связи, операторы кабельных сетей прокладывают новые ветки оптоволокна, потому что есть потребитель, который заплатит и будет этим пользоваться.

Сейчас та же самая история, как в прошлые периоды: мы видели общемировой автомобильный бум, бум в строительстве малоэтажной частной недвижимости. Такой же бум наступает в потреблении цифровых сервисов. Чем сильнее развивается инфраструктура, тем больше платежеспособных клиентов могут стимулировать дальнейшее ее развитие. Но сегодня усилился разрыв между лидерами и аутсайдерами этой гонки. Поэтому все IT-компании стараются сделать решение самым:

дешевым,

доступным,

нетребовательным к ресурсам.

Чтобы даже клиенты с самой низкой платежеспособностью могли этим воспользоваться, потому что это тоже деньги.

— Это фактически прогноз на 2021 год?

— Мы привыкли воспринимать интернет как нечто само собой разумеющееся в России. Это очень хорошо. Но давайте не забывать, что Россия — один из лидеров в мире:

по скорости интернета,

его минимальной стоимости.

Далеко не во всех странах интернет такой быстрый и дешевый, как у нас. Мы входим в первую пятерку, а по некоторым показателям — в первую тройку в мире.

Большинство стран нас будут догонять. Потому что у них в период пандемии вообще был полный локдаун, они не могли пользоваться ни дополнительным образованием, ни дополнительными сервисами. Государство у них не могло представлять такие социальные услуги, как в Москве. Мы немного впереди, и это хорошо, потому что не так много сфер сегодня, где мы с уверенностью можем сказать, что одни из лучших.

Напомню, что еще в вопросах мирного атома мы тоже являемся одними из лучших в мире. А уж в вопросах построения судов ледокольного флота мы вообще оторвались на очень-очень много. В космической отрасли у нас тоже есть большой задел, который еще не исчерпан.

Цифровые технологии — это как раз те технологии, которые могут нам дать дополнительные конкурентные преимущества.

"Цифра" — это повышение эффективности во всем, потому что там, где раньше сидел человек сначала с линейкой, потом с арифмометром, потом с калькулятором, на сегодня человек не нужен вообще. Стоит сервер или вычислительный кластер, который высчитывает эти данные за человека. Человек только вводит, что ему надо и какие первоначальные данные есть. Это серьезно облегчает нам создание новых знаний и познание окружающего мира. В исторической ретроспективе с появлением даже не электронных, а механических средств вычисления научно-технический прогресс все быстрее и быстрее пошел, потому что мы очень сильно увеличили эффективность, в том числе научных исследований.

Поэтому надеемся, что эта история даст нам преимущества для выживания всего человечества на нашей маленькой планете в этой огромной Вселенной.