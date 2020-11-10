Прошлое "Роскосмоса" тянет к грешной земле

Космос недавно с новой силой напомнил о себе, когда дерзкие замыслы по его освоению наткнулись на ограниченные возможности российского бюджета и скептическое отношение Минфина. "Роскосмос" запрашивает под свои программы на ближайшие 5-10 лет суммы, исчисляемые не в миллионах и миллиардах, а в триллионах рублей. Естественно, без отмашки главы государства всем этим звёздным планам не суждено воплотиться.

На совещании по финансированию и развитию космической отрасли президент Владимир Путин поинтересовался, как выполняется его поручение о подготовке новых программ — это прежде всего разработка ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Коронакризис ощутимо подкосил наши финансы, но и космос на голодном пайке держать нельзя, поэтому рекомендовано "грамотно расставить приоритеты", направляя бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу. Госкорпорации "Роскосмос" настоятельно посоветовали искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость от бюджетного финансирования, более активно использовать инструменты государственно-частного партнёрства, привлекать по возможности внебюджетные и заёмные средств и не забывать о задачах по выводу на рынок новых, коммерчески привлекательных продуктов и услуг.

Возможно, колебание и настороженность Минфина вызваны и неоднозначным реноме "Роскосмоса", в историю которого вписаны как славные, так и чёрные страницы, связанные с нецелевым расходованием госсредств, проще говоря — их разворовыванием.

Возьмём те же многомиллиардные хищения в ходе строительства космодрома Восточный, которые можно назвать "хрестоматией коррупционера". Прес-секретарь президента Дмитрий Песков в своё время официально заявил, что там недосчитались 11 миллиардов рублей.

Не обошлось без хищений и при строительстве Центра контроля системы ГЛОНАСС в подмосковном Королеве. В прошлом году был арестован бывший руководитель НПО "Техномаш" (головное предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Панов в качестве фигуранта дела о хищении более 410 млн рублей при реконструкции Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Вспоминается ещё скандальная история побега за границу главы НИИ космического приборостроения Юрия Яскина, после того как там начали работать сотрудники службы внутреннего аудита "Роскосмоса".

Совсем недавно стало известно о задержании директора филиала АО "ЦЭНКИ" космический центр Восточный Романа Бобкова по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебном подлоге, с предполагаемым ущербом в 500 млн рублей.

Правовая гравитация и лишний балласт

Однако будем считать, что тёмные страницы "Роскосмоса" остались в истории, а выявленные злоупотребления — плод новой политики нетерпимости к жульническим наклонностям отдельных беспринципных деятелей, подвязавшихся на ниве освоения космоса.

В 2015 году будучи вице-премьером Дмитрий Рогозин сделал гневное заявление о работе "Роскосмоса": "При таком разложении в руководстве предприятий нечего удивляться столь высокой аварийности. Космические начальники давно пребывали в своём "космосе". Надеюсь, что сила "правовой гравитации" приведёт их туда, где им должно быть".

Сегодняшний глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин акцентирует внимание на том, что в течение почти двух лет полёты проходят безаварийно и что за тот же период по материалам созданной им службы внутреннего аудита возбуждено 22 уголовных дела. Можно даже предположить, что одно тесно связано с другим. Полагаться только на личную порядочность руководителей, если они бесконтрольно распоряжаются гигантскими суммами, вряд ли приходится. А строгая отчётность и контроль невзирая на лица, заведение резонансных дел должны дисциплинировать и побуждать к улучшению качества работы.

Тем не менее вопросы к эффективности использования вложенных средств остаются из-за рыхлой и раздутой структуры "Роскосмоса", приводящей к бюрократизации, удлинению сроков реализации, распылению средств и удорожанию конечного продукта. Ради справедливости стоит отметить, что и в руководстве госкорпорации отдают себе отчёт в необходимости перемен. Отставание в производительности труда от американских конкурентов связано, в частности, с наличием неэффективных предприятий с обветшалыми основными фондами, тянущих всю отрасль вниз как лишний балласт, и недостаточным применением методов бережливого производства, прежде всего по части рациональной логистики.

Теперь заявлено о внедрении на предприятиях "Роскосмоса" мотивационной модели экономики. Помимо нормальной организации труда, она предполагает отказ от непрофильных активов социального характера, которые можно передать на баланс муниципалитетов, а также введение цифровой системы управления производством, в которой у инженеров и конструкторов приоритет перед административным аппаратом. Полёты к неизведанным планетам придётся предварить тяжелой работой на грешной земле, с тем чтобы добиться консолидации отрасли, избавления её от параллелизма, ликвидации своего рода "удельных княжеств" в лице НПО — всего того, что мешало появлению единых центров компетенции для всей отрасли, а значит и конкурентоспосбности.

Финансировать или секвестировать?

Для выполнения государственных космических программ и преодоления отставания в мировой конкуренции "Роскосмосу" придётся решать много сложных задач. В ближайшем будущем ожидается пуск ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5". К 2028 году планируют создать сверхтяжёлую ракету "Енисей", которая должна быть дешевле американской SLS (Space Launch System). ГРЦ им. Академика В. П.Макеева разработал концепцию сверхтяжёлой ракеты-носителя "Лидер", предназначенной для миссий к Луне и Марсу. Её головная часть включает разгонный блок, межорбитальный буксир и пилотируемый корабль "Орёл". Первый макет корабля обещают создать до конца года, а испытательный полёт запланирован на 2023 год. Есть идеи по использованию совершенно новых двигателей — на сжиженном природном газе, метане — вместо кислородо-керосиновых, поскольку они сделают многократное использование первой ступени ракет-носителей намного более экономичным.

Что касается программы "Сфера", то в ней заложена идея соединить воедино услуги связи, передачи данных, навигации и дистанционного зондирования Земли, сделать эти сервисы общедоступными за счёт синергии и создать новые конкурентоспособные продукты. Речь идёт о создании сотен новых мультиспектральных космических аппаратов с опорой на российские отрасли робототехники и микроэлектроники и на основах частно-государственного партнёрства. По подсчётам специалистов "Роскосмоса", реализация программ по ракетам сверхтяжёлого класса и "Сфера" приведёт к созданию дополнительно 260 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Финансировать или секвестировать программы освоения космоса? Ответ очевиден. Ведь дело не только в гордости за прошлые достижения, но и в обеспечении безопасности страны, положительном экономическом эффекте за счёт поддержки системообразующих отраслей, неоценимом вкладе в науку, способности связать воедино огромную страну через интернет, цифровое телевидение, ГЛОНАСС-навигацию, дистанционное зондирование Земли и многое другое. Другой вопрос, насколько дела будут соответствовать декларациям руководства "Роскосмоса" и сможет ли оно в ближайшие годы обеспечить отрасли столь необходимый рывок вперёд.