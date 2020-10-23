Новая революция в России будет "зелёной"

"Зелёные" веяния становятся в мире всё более актуальными. Такие понятия, как декарбонизация и низкоуглеродная экономика, из сферы теоретических рассуждений переходят в плоскость практического воплощения. Евросоюз с его "Зелёным курсом" твёрдо намерен дать остальному миру пример того, как развивать экономику в щадящем для природы режиме. Инерция мышления в России толкает её к экономической модели, основанной на природной ренте, но реалии жизни заставляют идти на уступки по части экологии.

На днях французская нефтегазовая компания Total победно отрапортовала о поставке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с "нулевым выбросом углерода". Его счастливым приобретателем стала китайская нефтегазовая корпорация CNOOC. Представитель Total заявил, что выбросы углерода были компенсированы по всей производственно-сбытовой цепочке. В этих целях были профинансированы проект ветроэнергетики в Китае и проект по защите лесов в Зимбабве.

Другая известная копания, British Petroleum произвела фуррор, заявив о планах трансформации из чисто "нефтяной" в "интегрированную". Если верить заявлениям её представителей, то в ближайшие 10 лет BP будет сокращать добычу углеводородов на 40% за счёт масштабного перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Пусть некоторые эксперты не поверили в эти заявления и восприняли их как дань моде на всё экологичное, но это мегатренд нашего времени.

Ещё одним глашатаем зеленой энергетической революции выступил нефтяной гигант Royal Dutch Shell, который запускает в Германии завод по производству "зелёного" водорода (1,3 тыс. т в год), вырабатываемого целиком за счёт ВИЭ. Кроме того, Shell совместно с партнёрами собирается строить в нидерландском Эмсхавене водородную установку мощностью 10 ГВт. В 2016 году компания открыла подразделение "Новые источники энергии", пообещав давать ему по два миллиарда долларов ежегодно. Так что неудивительно, что Shell слывёт одним из лидеров в сегменте чистой энергетики.

Прошлым летом 12 отраслевых компаний, включая гигантов BP, Chevron, Exxon Mobil, Total и Saudi Aramco, как участники Нефтегазовой климатической инициативы (OGCI) объявили, что в ближайшие пять лет планируют уменьшать углеродный след отрасли на 36-52 млн т эквивалента СО2. Таким образом нефтегазовые компании с мировым именем желают внести свой вклад в достижение целей Парижского соглашения по изменению климата.

Инвесторам милее климатически-дружелюбные компании

О проблемах, которые традиционная ресурсная экономика создаёт для окружающей среды, экологи твердят давно, да и эпохальная конференция по климату состоялась в Париже ещё 2015 году, но именно падение цен на ископаемое топливо и коронакризис стали мощным толчком для движения мира в сторону "зелёной" энергетики. По мнению известного немецкого учёного-эколога Ральфа Фюкса, низкая цена на нефть — это всерьёз и надолго, потому что финансовые институты всё меньше склонны вкладываться в ископаемые запасы топлива. В условиях ускоренного развития производства и потребления следует обеспечивать рост мировой экономики при меньшем использовании природных ресурсов. Учёный предлагает три изменения:

революцию эффективности для повышения производительности ресурсов,

декарбонизацию с переходом от ископаемого топлива к ВИЭ

и построение интеллектуальной экономики замкнутого цикла, в которой любые отходы становятся сырьём для нового производства.

Понятно, что на первых порах возобновляемая энергетика высокозатратна и требует больших субсидий, но по мере выработки новых технических решений расходы на неё неизбежно падают. Так, в течение пяти лет расходы на новые установленные солнечные электростанции сократились на 80%, а на ветровые — 60%. Исследования с 1990-го по 2014 годы по Евросоюзу показали, что рост ВВП на 46% был достигнут при 23-процентном сокращении выбросов СО2.

Другой весомый аргумент для компаний — отношение реальных и потенциальных инвесторов, от которых зависит их капитализация и стоимость на рынке. Компании, не пользующиеся доброй репутацией дружелюбных для климата и экологичных, рискуют остаться без инвестиций. Такой тенденции способствуют также нежелание международных финансовых институтов (Всемирный банк, ЕБРР и другие) финансировать углеродную энергетику и вывод акций "углеродоёмких" компаний из портфелей пенсионных фондов.

Россия под прицелом экологов

Международное сообщество критикует нашу страну за то, что Россия недостаточно борется с изменениями климата. По мнению внешних наблюдателей, приоритетами энергетической политики РФ являются стабильное энергоснабжение с использованием традиционных технологий и экономический рост, а решение связанных с климатом проблем уходит куда-то на задний план.

Представители Гринпис России бьют тревогу, так как в Международном индексе эффективности действий в области изменения климата (CCPI) за 2019 год наша страна заняла 52-ое место из 61 возможного. Показатели России по четырём основным категориям — "Выбросы парниковых газов", "Возобновляемая энергетика", "Использование энергии" и "Климатическая политика" — оценены как низкие или очень низкие. Если это может нас утешить, то в очерченной экологами "красной зоне" помимо России оказались такие страны, как Австралия, Иран, Малайзия, Южная Корея, Саудовская Аравия, США и даже Канада с Японией.

Американский Институт климатической ответственности (Climate Accountability Institute) провёл интересное исследование по деятельности 20 крупнейших топливно-энергетических компаний, ответственных более чем за треть выбросов парниковых газов с 1965 по 2017 годы (35% или около 480 млрд т). В этом списке российский "Газпром" занял "почётное" третье место с выбросами около 43 млрд т. Лидером является Saudi Aramco (59 млрд т), за которым следует Chevron (43 млрд т). Так что, с имиджем климатической ориентированности у нас как-то не задалось.

Наша энергетика медленно, но "зеленеет"

Как сообщил недавно глава Минэнерго Александр Новак, ТЭК обеспечивает 25% ВВП России, более 50% экспорта и около 40% доходной части федерального бюджета. При таких показателях вроде и не о чем беспокоиться. Но как долго мы сможем жить за счёт распродажи сырьевых ресурсов? Здравый смысл подсказывает, что модель экономики, построенная на хищнической эксплуатации природных богатств, не может успешно и устойчиво развиваться в длительном промежутке времени.

Мировой тренд на отказ от углеводородной энергетики из-за её негативного влияния на климат и изменение энергобаланса многих стран в сторону "зелёных" источников может серьёзно ударить по российской экономике. Не зря в недрах Минэнерго созрел план развития в России водородной энергетики. У нас есть компании, готовые производить и поставлять водород странам, которые видят в нём "зелёную" альтернативу нефти и газу.

Подпись под Парижским соглашением также обязывает Россию к шагам в определённом направлении. Об этом свидетельствует и подготовленный Минэкономразвития проект Стратегии долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Согласно базовому сценарию, углеродоёмкость российского ВВП будет снижена на 48% к 2050 году. В рамках интенсивного сценария Россия сможет достичь углеродной нейтральности во второй половине 21 века, "ближе к его завершению".

Мы идём в сторону "зелёной" энергетики довольно робкими шагами. В России реализуется программа, согласно которой к 2024 году будет построено около 5,4 ГВт зелёных мощностей. Эксперты подсчитали, что к тому времени лишь 1% вырабатываемого в стране электричества будет производиться на основе возобновляемых источников. А к 2035 планируется довести его до 4%. Для сравнения — в Германии этот уровень уже достиг 25%. Между тем, у России колоссальные резервы в неуглеродной энергетике и большой арсенал возможностей за счёт стимулирования ВИЭ, повышения эффективности в производстве и потреблении энергии, экологичных технологий в промышленности, сохранения углерод-депонирующего потенциала лесов и много другого, считает директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов. Возможно, сегодня мы нуждаемся в современном "плане ГОЭЛРО", то есть масштабном (но без потрясений) переходе к "зелёной" энергетике. Тогда у России будут все шансы стать в перспективе важнейшим энергоэкспортёром нового типа.