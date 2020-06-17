Академик Маров: срок жизни Земли "пройден до половины"

Ученый-астроном, академик Российской академии наук, а также Международной академии астронавтики Михаил Маров — о Меркурии, Луне и судьбе Земли рассказывает главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.

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Меркурианские сутки длиннее года

— Космические аппараты были на Меркурии — что там происходит? Это же самая близкая к Солнцу планета, как я помню из школьной программы.

— Сейчас интерес к Меркурию возрос именно поэтому, ведь на дневной стороне там наиболее горячо, а среди экзопланет очень много тех, что близки к родительским звездам. И с этой точки зрения Меркурий ближе всего к экзопланетам по сравнению с другими планетами Солнечной системы. Но это отдельный вопрос.

Много лет Меркурий был незаслуженно "забыт", но эта планета имеет очень специфические особенности вращения вокруг Солнца. Там год короче, чем сутки — такой парадокс: меркурианский год длится 88 земных суток, а день там равен 176 суткам. К тому же Меркурий потерял большое количество внешних слоев, которые есть на других планетах, и там значительно преобладает железно-никелевое ядро — в отличие от прочих, это 80% с лишним процентов его массы.

Потому у Меркурия очень высокая средняя плотность. При большом контрасте температур там есть постоянно затененные кратеры в полярных областях. И очень интересно, что там, как и на Луне, обнаружен сохранившийся, видимо, миллионы лет водяной лед. Ну и наконец, атмосфера там очень слабая, ее почти нет, и поэтому непосредственно с поверхностью взаимодействует так называемый солнечный ветер. Интересно, что благодаря мощному железному ядру Меркурий сохранил свое магнитное поле, у него очень специфическая магнитосфера.

Туда летали космические аппараты США — Mariner 10 и до сих пор работающий Messenger. Сейчас совместно европейцы, американцы и японцы, включая ограниченное участие России, строят аппарат BepiColombo, который должен в скором времени отправиться к Меркурию и наиболее подробно уже исследовать эту планету.

Луна отдаляется или угрожает?

— По поводу Луны. К сожалению или к счастью то, что мы не полетели на Луну? Хотя была такая программа, и был у нас в гостях водитель лунохода Александр Довгань. Алексей Леонов был отобран для такого полета и очень сожалел, что все-таки не полетели. Известно, что Луна отдаляется от Земли, есть ли угроза жизни на Земле из-за этого?

— Интерес к Луне весьма оправдан с научной точки зрения, поскольку она законсервировала очень многие процессы, которые сопровождали эволюцию других планет Солнечной Системы. Происхождение спутника Земли — не очень ясно, есть лишь примерная датировка.

Что касается самой Луны — не забывайте, что это ближайшее к Земле небесное тело, с ним были связаны определенные политические амбиции, поэтому упомянутая лунная гонка вынудила включиться в нее и Советский Союз. Она оставила вполне конкретный след американских экспедиций "Аполлон", так что не надо верить тому, что американцев не было на Луне. Были шесть экспедиций, и они дали очень много всего интересного. Вот эти 60-е годы лунной гонки для меня очень значимы, я много в этом участвовал, но ближе к концу мы поняли, что в этом деле проигрываем — и это было очень большим разочарованием для всех участников.

Алексей Леонов говорил потом: "Вот, жизнь не задалась". Он первый человек в открытом космосе — а не смог полететь на Луну. Когда мы поняли, что гонку проигрываем, надо отметить мудрость Келдыша, который очень активно поддержал нашего замечательного конструктора Георгия Николаевича Бабакина, генерального конструктора НПО имени Лавочкина. Он предложил противопоставить пилотируемой программе США наши робототехнические аппараты. И был автоматический забор грунта, были луноходы. В этом смысле Советский Союз, конечно, сделал нечто колоссальное, были получены не только значимые научные результаты, но и великолепные технические достижения с созданием этих аппаратов, которые до сих пор практически не превзойдены нигде в мире.

Сейчас четко поставлены вопросы об исследовании лунных ресурсов, грунта, различного рода компонентов воды, воздуха, о возможности исследования полезных ископаемых как материала для будущих лунных баз. Здесь мы сильно отстаем от американцев, европейцев, китайцев, но у нас своя программа пилотируемых полетов на Луну и полетов автоматических аппаратов — надеюсь, последние стартуют уже в следующем году.

Говоря о вопросе, грозит ли нам Луна — с точки зрения ее существования, конечно же, нет. Она устойчиво существует на своей орбите, исправно снабжает нас красивейшим лунным светом, обеспечивает тем, что важно для разного рода существ — приливами, отливами. Наконец, Луна открывает перспективы использования ее как промежуточной базы для того, чтобы осваивать далекие области Космоса.

Говоря же об ее угрозе — скорее человечество тратит огромные силы на создание средств собственного уничтожения. Есть очень угрожающие симптомы нарушения равновесия в балансе сил сверхдержав, и развертывание военных сил на Луне может внести очень серьезный дисбаланс в то, что связано с контролем военных действий в окружающем космическом пространстве. Есть угроза, что Луна станет плацдармом для милитаристов.

Дела земные

— Зрителям было бы интересно знать, как с вашей точки зрения образовалась Земля.

— Я надеюсь, что не только с моей, но и с научной точки зрения, ведь я столько лет занимаюсь этим профессионально. Этот вопрос восходит еще к средним векам — к Канту, Лапласу. Практически все звезды образуются с некими газопылевыми дисками в их окрестности. Не являлось исключением и Солнце, поэтому говоря о происхождении Земли и планет мы говорим о возникновении планетных систем. Но, если коротко, этот газопылевой диск постепенно вращается вместе со своей звездой и благодаря вращению уплощается. Основная доля веществ стягивается к центральной плоскости и возникает процесс неустойчивости.

В результате этого образуются своего рода сгустки вещества — пылевые кластеры. Они находятся в постоянном взаимодействии, между ними происходят столкновения, в результате этих столкновений — рост и укрупнение частиц. И на определенном этапе уже начинают работать эффекты гравитации, то есть взаимного притяжения уже относительно крупных тел. Продолжается процесс столкновений, в результате которого происходит и разрушение, и объединение частиц при определенных начальных факторах, и происходит то, что мы называем рождение зародышей планет.

Вначале рождается огромное количество зародышей, которые так или иначе взаимодействуют между собой, сталкиваясь, разрушаясь, и кому-то везет больше, а кому-то меньше — это своего рода селекция. Создаются за счет ухода менее крупных все более и более крупные тела. Это уже процесс своего рода необратимого роста крупных тел, которые благодаря очень мощной собственной гравитации собирают вокруг себя остатки этих относительно малых тел, которые мы называем планетезимали.

Очень многие экзопланеты абсолютно по своей конфигурации не похожи на то, что есть в Солнечной системе. Но вот, а нам повезло, в частности, что в этой конфигурации нашей Солнечной системы возникла наша Земля, на которой в конечном итоге появилась жизнь.

— А сколько осталось жить планете Земля?

— Не надо беспокоиться, если говорить о природных факторах. Земля, конечно, целиком и полностью зависит от Солнца. Солнце — это достаточно рядовая звезда, которая является так называемым желтым карликом. Время жизни нашего Солнца составляет примерно 10 миллиардов лет. То есть, мы появились примерно четыре с половиной, пять миллиардов лет назад, и осталось еще пять миллиардов — немало.

По истечении этих следующих пяти миллиардов в соответствии с законами эволюции произойдет окончание процессов термоядерного синтеза в недрах Солнца. Эти процессы и обеспечивают, собственно, свет и тепло, которые Солнце так щедро нам всем дарует. И после этого наш "желтый карлик" раздуется до состояния красного гиганта, который своей горячей оболочкой с температурой до тысячи градусов поглотит все планеты до орбиты Земли, то есть включая нашу Землю. Такая вот перспектива.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев