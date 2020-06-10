Ученый-астроном Михаил Маров: "Мы все состоим из пепла звезд"

О глубинах Галактики, легендарном Келдыше, пепле звезд, облаках из серной кислоты и философской стороне изучения космоса рассказывает "Правде.Ру" автор бестселлеров "Планеты Солнечной системы" и "Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной" Михаил Маров. Беседу ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

Вы уверены, что знаете о космосе?

— Отмечая свой юбилей, вы сказали: "Спасибо родителям, что они подарили мне этот мир и сделали это крайне своевременно", поскольку окончание вашего университета пришлось на начало космической эры. Как далеко мы за это время продвинулись в изучении космоса? Это ведь с 1957 года или раньше началась космическая эра?

— Она началась с запуска первого искусственного спутника Земли. Это эпохальное событие действительно совпало с моим выпуском из университета. Тогда я даже не слишком помышлял о космосе, но судьба распорядилась так, что я оказался в этой сфере. Это была огромная удача, хотя значимость этого я не особо осознавал.

Работаю в этой сфере — ну, скоро будет 60 лет. И в те годы было вообще невообразимо представить, что будут такие новые знания об окружающей нас космической среде и ее очень далеких "территориях" — благодаря успеху и наземной астрономии, и запуску космических аппаратов, включая мощные многоцелевые телескопы.

Хотя прошло много десятилетий, я не перестаю восхищаться все новыми и новыми знаниями о космической среде, изучение которой имеет не только научное, но и совершенно потрясающее философское значение. Мы принципиальным образом изменили свое представление и о месте человека в этом мире.

— Можете ли вы назвать первую тройку самых удивительных и самых потрясающих открытий, которые изменили наши взгляды, отношение человечества к космосу?

— Непростая задача. Я бы, прежде всего, назвал совершенно потрясающее расширение знаний о нашем космическом доме — Солнечной системе. До начала космических полетов мы очень слабо себе представляли, что же находится в наших же окрестностях. Сегодня же космические аппараты летают ко всем планетам Солнечной системы, ко многим малым телам, кометам, что дало возможность узнать об их совершенно потрясающей природе. Эта совершенно новая область знаний — сравнительная планетология — позволила сильно продвинуться в изучении происхождения и эволюции

и всей нашей Галактики,

и Земли.

Второе, открылись и новые знания о гораздо более далеких сферах космоса — звездах, других галактиках, совершенно экзотических объектах, которые являются результатом их эволюции.

Ну, и наконец третье — то, что называют космологией, наше представление о том, как вообще возник этот мир, как он развивается, его эволюционирование, и, опять-таки, каково место Земли в этом совершенно невообразимом по своей масштабности мире. Как мы пришли в этот мир? Какова наша судьба, судьба Земли? Какова вообще суть? Эти философские вопросы дали нам возможность лучше понять свое место в этом мире.

Дорога в космос, шаг с Земли

— Вы автор популярнейшей книги "Планеты Солнечной системы", и вот сейчас вас попросили подготовить ее к переизданию. Вы же сказали, что так далеко ушла наука, что нужно писать новую книгу. Чем уникальна наша Солнечная система, чем отличается от других? Или мы такие же, как все?

— Прежде всего тем уникальна, что это наш дом, здесь находится планета Земля с уникальными жизненными системами. Мы до сих пор не перестаем удивляться, в результате каких невероятных совпадений произошло то, что дало формирование благоприятных для жизни природных условий.

Да, мне довелось на рубеже 70-80-х написать книгу "Планеты Солнечной системы", в которой я попытался обобщить известные тогда очень важные данные об исследованиях нашей Галактики. И было немного удивительно, когда ко мне обратилось одно из издательств с просьбой книгу переиздать. Удивительно, но она не утратила своего значения и продолжает вызывать интерес у огромной читательской аудитории. Оба предыдущих издания по сотне тысяч экземпляров расходились мгновенно.

Мой труд популярен и среди просто интересующихся, и среди специалистов, и все же были сомнения. Мне казалось необходимым его основательно переработать. В течение прошедших десятилетий меня просили написать практически новую книгу. Я на это отважился, и в 2016 году была издана книжка под названием "Космос. От Солнечной системы вглубь Вселенной".

Это гораздо более полная и обширная по своей насыщенности работа о тех крупнейших проблемах, о которых я вам уже сказал. Физика эволюции звезд, структура галактик, эволюция различного типа космических объектов, звезд. Причем я старался писать без ажиотажа, а просто как-то трезво, но совершенно достоверно рассказать о процессах, лежащих в основе жизни и смерти всего этого. Ведь звезды как люди, они рождаются, живут, умирают, обогащая в финале космос теми элементами, которые составляют основу окружающей нас природы.

Студенты МГУ имени Ломоносова приходят на мои лекции о таких проблемах с самых разных факультетов, и очень часто удивляются, когда я говорю, что вещество, из которого мы состоим — это пепел звезд. То, что входит в состав нового поколения звезд, планет и по крайней мере известных нам живых существ. Эта книжка "Космос" выдержала уже два издания и сейчас готовится третье.

— В 1966 году академик Келдыш предложил вам заняться советскими проектами полетов на Венеру, что стало началом грандиозной многолетней советской планетной программы. А сейчас что происходит в этом направлении?

— Что касается Келдыша, то судьба подарила мне возможность считать его своим великим учителем. С ним я работал 17 лет, общался как на деловые темы, так и неформально. Это было для меня огромным счастьем. Вместе мы назывались физикой планетной аэрономии — околоземного космического пространства. О планетной физике я имел довольно поверхностные знания, поэтому когда Мстислав Всеволодович предложил мне ею заняться, для меня это было неожиданно. Я сказал, что ничего в ней не понимаю, на что он спокойно и вдумчиво ответил: "Ничего, научитесь".

Это "научитесь" стало очень большой и по времени, и по насыщенности сферой моей деятельности. Период осуществления одной из наиболее успешных наших космических программ. Было много запусков, мне доводилось проводить несчетное количество "пионерских" исследований при помощи приборов, установленных на запускаемых аппаратах.

Впервые в мире мы получали фундаментальной значимости результаты. Впервые измеряли температуру, давление на Венере, которые в итоге оказались принципиально отличающимися от земных, хотя эта планета не так далеко от нас. На Землю были переданы сначала черно-белые, а потом и цветные панорамы. Изучали облака на Венере, состоящие из очень концентрированной серной кислоты.

Довелось заниматься и Марсом. В частности, участвовать в фундаментальнейшей вещи — первой мягкой посадке аппарата на Марс. К сожалению, много лет мы не летаем ни к Луне, ни к планетам посредством этих аппаратов в связи с известными событиями в нашей стране. Но я не просто сохраняю интерес к этому направлению, но и продолжаю в нем участвовать, теперь главным образом на основе математического моделирования природных процессов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев