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Автор Евгений Стриж

Пользователь Zoom создал своего двойника

Наука » Технологии

Сервис Zoom, который с распространением коронавируса стал популярной площадкой для видеоконференций и встреч, попал в поле зрения не только технических специалистов (которые не раз уже критиковали его за проблемы с безопасностью), но и разного рода "народных умельцев", которые предлагают не совсем обычные способы общения в нем.

Matt tries to ditch all his Zoom calls using AI

К примеру, Мэтт Рид, специалист по креативным технологиям из компании Redpepper (маркетинговая фирма в США), представил zoom-бота: программу, которая поможет вам сэкономить время и пойти перекусить, пока идет конференция или презентация.

Как работает

Все началось с того, что Рид заметил в соцсети Twitter чью-то шутку: в ней упоминалось, что Zoom отнимает столько времени, что на улицу не получится выйти и после карантина.

"Я подумал — как бы я мог решить этот вопрос? Что делать, если конференция идет уже час, а вам захотелось в туалет или в ванную, да хотя бы просто размяться? Я старался решить вопрос максимально креативно, чтобы свести его к шутке: мы в Redpepper вообще стараемся не быть слишком уж серьезными", — рассказывает Рид.

Программа, названная Zoombot, была создана максимально простыми средствами: Рид не разработчик и в коде не силен. Возможно, поэтому Zoombot немного замедленно реагирует, а голос пока использует синтезированный — как у Алисы или Siri.

Работает Zoombot просто: Рид записал несколько видео в Quicktime, на которых он сидит перед экраном и всячески "имитирует" активность: улыбается, меняет выражение лица, кивает. Также он сделал несколько снимков экрана. Затем он соединил снимки и видео и зациклил их — в момент, когда видео выходит "на новый круг", подгружаются картинки, благодаря чему кажется, что у Рида просто проблемы со связью. Эту же версию озвучивает его "двойник".

Где скачать

Приложение Рида доступно на Github по ссылке: github.com/mcreed/zoombot — на его основе каждый сможет создать своего двойника и получить свободное время, пока тот добросовестно "слушает" коллег или приятелей.

"Система настроена так, что вы можете задать реакцию на какие-либо фразы — например, сделать ответное приветствие или вопрос. Бот напишет также и ответ на текстовое сообщение", — отмечает разработчик.

Рид отмечает, что пользователям понадобится приложение вроде ManyCam, чтобы создать "виртуальную" камеру и передать сигнал с нее в Zoom. По словам Рида, суммарно вся работа заняла у него одно утро — а после того, как он выложил программу на Github, другие разработчики улучшили и дополнили ее. Так что теперь все желающие могут попробовать создать своего двойника — и, возможно, немного посмеяться, глядя на реакцию его собеседников.

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Фото: entertainment. squibs.org

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