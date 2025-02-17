Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сердце национального парка Нельсон-Лейкс на Южном острове Новой Зеландии расположено волшебное озеро, окруженное лесами и питающееся ледниковыми водами.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger Bieri and Daniel Di Palma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озеро

Туристы, посещающие парк, отмечают необычный цвет и неземную энергетику Ротомаиревендуа, или Голубого озера. Однако только около десяти лет назад ученые выяснили, что его вода обладает "исключительной оптической чистотой" с видимостью до 70-80 метров, что делает её самой прозрачной пресной водой в мире, пишет CNN.

С тех пор озеро получило титул "самого чистого озера в мире", и его фотографии стали широко распространяться в социальных сетях, что увеличило его популярность среди туристов в период с декабря по март. Однако защитники природы и племя нгати-апа выражают опасения: растущая популярность может угрожать чистоте озера.

Особую обеспокоенность вызывает распространение линдавии — микроскопической водоросли, которая образует слизь. Для борьбы с этой проблемой были установлены станции очистки рядом с озерами, где находится линдавия, и размещены обучающие таблички, призывающие туристов очищать свою обувь перед входом на территорию парка.

Одна из защитников природы поделилась своими впечатлениями:

"Я хочу, чтобы люди приходили, наслаждались, видели это, сидели рядом и побыли наедине с этим. Есть что-то особенное в том, чтобы стать рядом с озером, ощутить спокойствие, слышать птиц и просто смотреть на эту волшебную гладь воды".

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык.



