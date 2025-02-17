Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны соседства: 5 союзников для брокколи, которые улучшат урожай
Косметика зимой: развеиваем три распространённых мифа о сезонном уходе за телом
Необычное поведение собаки: зачем она роет пол в квартире
Новый вид хищников: что известно о бастетодоне
Как муравьи превратились в ходячие банки с мёдом — и зачем это нужно их колонии
Лера Кудрявцева пожаловалась на отсутствие романтики в браке
Казахстан и Венгрия запустят тестовые нефтяные поставки через трубопровод Дружба
Овсянка на сливках — нежная, ароматная и просто идеальная для завтрака
Готовим кекс без муки за 20 минут: идеальное сочетание вкуса и пользы

Волшебное Голубое озеро среди лесов завораживает туристов

1:41
Туризм

В сердце национального парка Нельсон-Лейкс на Южном острове Новой Зеландии расположено волшебное озеро, окруженное лесами и питающееся ледниковыми водами.

Озеро
Фото: commons.wikimedia.org by Roger Bieri and Daniel Di Palma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро

Туристы, посещающие парк, отмечают необычный цвет и неземную энергетику Ротомаиревендуа, или Голубого озера. Однако только около десяти лет назад ученые выяснили, что его вода обладает "исключительной оптической чистотой" с видимостью до 70-80 метров, что делает её самой прозрачной пресной водой в мире, пишет CNN.

С тех пор озеро получило титул "самого чистого озера в мире", и его фотографии стали широко распространяться в социальных сетях, что увеличило его популярность среди туристов в период с декабря по март. Однако защитники природы и племя нгати-апа выражают опасения: растущая популярность может угрожать чистоте озера.

Особую обеспокоенность вызывает распространение линдавии — микроскопической водоросли, которая образует слизь. Для борьбы с этой проблемой были установлены станции очистки рядом с озерами, где находится линдавия, и размещены обучающие таблички, призывающие туристов очищать свою обувь перед входом на территорию парка.

Одна из защитников природы поделилась своими впечатлениями:

"Я хочу, чтобы люди приходили, наслаждались, видели это, сидели рядом и побыли наедине с этим. Есть что-то особенное в том, чтобы стать рядом с озером, ощутить спокойствие, слышать птиц и просто смотреть на эту волшебную гладь воды".

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Теперь не только скорость: за что еще водителей могут лишить прав
Признаки экономического спада видны повсюду. Немецкие избиратели ждут перемен
Будут выцыганивать лукавые идеи. Европейцам нечего делать на переговорах
Ошибки стирки пуховика, которые его портят — как их избежать
Легендарный дубайский десерт: как приготовить его так, чтобы все решили, что вы привезли его из Эмиратов
Опасная привычка: что происходит, если хватать собаку за шкирку
Килограммы прибавляются на диете? Врач рассказал, почему так происходит
Удержание текущих сотрудников становится приоритетом для работодателей
Строгие диеты не помогут: как похудеть наверняка и надолго
США и Европа могут столкнуться с дефицитом урана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.