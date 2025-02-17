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Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут

2:00
Здоровье

После насыщенного дня важно правильно подготовить организм ко сну. Травяной чай — это не только приятный вечерний ритуал, но и способ расслабиться, улучшить пищеварение и снизить уровень стресса. Однако не каждый чай подходит для вечернего употребления. Некоторые из них обладают бодрящими свойствами, а другие, наоборот, помогают быстро заснуть и крепко спать всю ночь.

Чашка чая
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка чая

Ромашковый чай — проверенный способ расслабления

Этот напиток известен своим мягким успокаивающим действием. Регулярное употребление ромашкового чая помогает уменьшить тревожность и улучшает качество сна. Многие отмечают, что, выпивая чашку перед сном, они засыпают быстрее и не просыпаются среди ночи.

Мелисса — не только для нервов, но и для пищеварения

Чай с мелиссой помогает справиться с тревожностью, уменьшить стресс и даже облегчить симптомы депрессии. К тому же он положительно влияет на пищеварение, что делает его особенно полезным перед сном. Такой напиток расслабляет не только разум, но и тело, подготавливая его к полноценному отдыху.

Лаванда — ароматное решение для крепкого сна

Чай с лавандой обладает выраженным расслабляющим эффектом. Он помогает снять эмоциональное напряжение, уменьшает беспокойство и способствует глубокому сну. Если вас мучает бессонница или частые пробуждения, стоит попробовать этот напиток в качестве вечернего ритуала.

Преимущества травяного чая перед сном

• Способствует расслаблению и уменьшает тревожность.
• Улучшает работу пищеварительной системы.
• Укрепляет иммунитет.
• Помогает бороться с бессонницей.

Выбор подходящего чая зависит от индивидуальных предпочтений, но один из этих напитков точно поможет вам спать спокойнее и просыпаться отдохнувшим.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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