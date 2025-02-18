Переобучение для россиян: 360 профессий, которые можно освоить бесплатно

С 2025 года россияне получат возможность пройти бесплатное переобучение по 360 востребованным профессиям, пишет ТАСС. Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, список был сокращен до наиболее дефицитных специальностей с учетом потребностей экономики.
Перечень был утвержден на заседании межведомственной комиссии по вопросам рынка труда. В отличие от предыдущих лет, когда список бесплатного обучения включал более широкий спектр направлений, теперь он охватывает только те специальности, которые наиболее востребованы.
Федеральные операторы уже отобрали образовательные организации, которые будут проводить обучение. Причем основное внимание уделено очному формату — дистанционные формы обучения ограничены, чтобы повысить эффективность подготовки кадров.
По словам Котякова, ранее программа бесплатного переобучения помогала бороться с безработицей, поэтому список был максимально широким. Теперь основная задача — подготовка специалистов для отраслей, испытывающих кадровый дефицит.
Программа позволит россиянам освоить новые востребованные профессии и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.
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