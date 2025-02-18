Дочь Илона Маска рассказала, что узнала о рождении брата из соцсетей

Дочь Илона Маска Вивиан Уилсон, с которой бизнесмен не общается, заявила, что узнала о возможном появлении у неё брата или сестры из социальных сетей.
21-летняя Уилсон рассказала, что узнала от издания Reddit, что писательница Эшли Сент-Клэр предположительно родила ребёнка от основателя компании SpaceX.
"Ого, если бы у меня был по центу за каждый раз, когда я узнавала о сводных братьях и сёстрах на Reddit, у меня было бы два цента… это немного, но странно, что это случилось дважды, верно?" — поделилась своими мыслями с подписчиками девушка.
53-летний Маск за 20 лет стал отцом 13 детей от четырёх разных женщин: Невады, Вивиан, Гриффина, Кая, Саксона, Дамиана, X Æ A-12, Эксы, Страйдера, Азура и Техно, а также ещё двоих, чьи имена не разглашаются.
Он стал отцом в 2002 году, когда его бывшая жена Джастин Уилсон родила сына Неваду, который трагически погиб в возрасте 10 недель. У них родилось ещё пятеро детей: близнецы Вивиан и Гриффин и тройняшки Кай, Саксон и Дамиан.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.
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