Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась кадрами с празднования своего дня рождения.
Светлана Бандарчук опубликовала в "Инстаграме"* серию фото и видео со своего дня рождения.
Звезде исполнилось 56 лет.
"Лучше всего праздновать день рождения, конечно, дома. Спасибо всем друзьям за любовь и радость, а соседям за терпение", — написала Светлана в своём микроблоге.
Она показала, что отметила праздник с семьёй и друзьями. Компания музицировала на фортепиано и танцевала под живую музыку.
Подписчиков удивил интерьер звезды с огромными картинами с обнажённой женской натурой. Полотна выполнены с анатомической точностью. Сетевых моралистов возмутило то, что в этих интерьерах растёт ребёнок.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.
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