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Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения

1:01
Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась кадрами с празднования своего дня рождения.

Актриса Светлана Бондарчук
Фото: https://www.instagram.com/a030aa by Инстаграм Светланы Бондарчук is licensed under public doman
Актриса Светлана Бондарчук

Светлана Бандарчук опубликовала в "Инстаграме"* серию фото и видео со своего дня рождения.

Звезде исполнилось 56 лет.

"Лучше всего праздновать день рождения, конечно, дома. Спасибо всем друзьям за любовь и радость, а соседям за терпение", — написала Светлана в своём микроблоге.

Она показала, что отметила праздник с семьёй и друзьями. Компания музицировала на фортепиано и танцевала под живую музыку.

Подписчиков удивил интерьер звезды с огромными картинами с обнажённой женской натурой. Полотна выполнены с анатомической точностью. Сетевых моралистов возмутило то, что в этих интерьерах растёт ребёнок. 

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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