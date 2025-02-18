Забудьте про соковый детокс, иначе ваш кишечник объявит забастовку

Существует популярное мнение, что употребление только фруктовых и овощных соков на протяжении нескольких дней помогает "очистить" организм и улучшить самочувствие. Однако исследования показывают, что такой подход может не только не принести пользы, но и навредить.

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Эксперимент, который изменил представления о соковом детоксе

Группа американских учёных провела исследование, в котором приняли участие молодые люди (в среднем 23 года). Испытуемые в течение трёх дней питались по одной из схем:

только соки холодного отжима,

соки в сочетании с твёрдой пищей,

исключительно растительные продукты.

До, во время и после эксперимента у участников брали анализы, в том числе образцы кала, слюны и мазки из ротовой полости. Также изучался состав микрофлоры с помощью анализа 16S рРНК.

Как реагирует организм на диету из одних соков?

Наибольшие изменения зафиксировали у тех, кто три дня пил только соки. У этих участников произошло резкое увеличение количества протеобактерий — микроорганизмов, которые связаны с воспалительными процессами.

При этом было зафиксировано снижение полезных бактерий из группы фирмикутов, которые играют важную роль в пищеварении и поддержании нормального состояния кишечной микрофлоры.

Менее выраженные, но схожие изменения наблюдались у тех, кто совмещал соки с твёрдой пищей.

Почему соковая диета не так полезна, как кажется?

Производственный процесс удаления мякоти и клетчатки делает соки менее полезными, чем цельные фрукты и овощи. В результате:

организм теряет нерастворимую клетчатку, необходимую для нормального пищеварения,

микрофлора кишечника изменяется, что влияет на обмен веществ и иммунную систему,

сахара в соках остаётся слишком много, что может способствовать воспалительным процессам.

Какая диета оказалась наиболее благоприятной?

Третья группа испытуемых, питавшихся исключительно растительными продуктами, продемонстрировала наиболее положительные изменения в микрофлоре.

В кишечнике у этих участников не зафиксировали столь выраженных негативных изменений, как у тех, кто пил только соки.

Что ещё обнаружили учёные?

Помимо влияния на микрофлору, у участников, придерживавшихся соковой диеты, обнаружили увеличение бактерий, которые могут быть связаны с повышенной проницаемостью кишечника, воспалительными процессами и ухудшением когнитивных функций.

Учёные связывают этот эффект с высоким содержанием сахара и углеводов в соках, что подтверждает вывод о потенциальном вреде длительного питания исключительно жидкими фруктовыми продуктами.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных доброкачественных (не гнилых) спелых плодов овощных или фруктовых культур.

