Как понять, что собака переживает во сне: узнайте, что означают её звуки

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собака "разговаривает" во сне

Если вы когда-нибудь замечали, как ваша собака издаёт звуки во сне, возможно, вам стало интересно: что это за звуки? Важно понять, что происходит в организме питомца, чтобы понять, почему он "разговаривает" или активен в своём сне.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спящий щенок

Сновидения у собак: как это работает

Как и у людей, у собак есть разные фазы сна, включая быстрый (REM) и медленный (NREM) сон. В фазе REM, когда происходят самые яркие сновидения, собаки часто показывают признаки активности. Это может быть хождение лапками, подёргивание мышц и, конечно, звуки, напоминающие разговор.

Почему собаки видят сны

Сон для собак - это не только восстановление энергии, но и переработка информации и эмоций, накопленных в течение дня. Учёные считают, что сновидения помогают собакам обрабатывать впечатления, а также укреплять память и учиться. Когда собака что-то переживает или активно взаимодействует с окружающим миром, её мозг продолжает работать даже во сне, фиксируя и обрабатывая эмоции.

Что происходит, когда собака "разговаривает" во сне

Звуки, которые издаёт собака во время сна, могут быть очень разнообразными. Это могут быть тихие воркования, лай или даже стон. Если такие звуки возникают изредка, это, как правило, нормально. Однако если ваша собака часто ведёт себя беспокойно во сне, например, сильно дёргает лапками или показывает признаки стресса, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или тревожности.

Как помочь собаке спать спокойно

Чтобы ваша собака хорошо спала и не переживала излишне, важно создать комфортные условия для отдыха:

Обеспечьте собаке уютное и тёплое место для сна.

Постепенно формируйте регулярный режим активности и отдыха.

Избегайте поздних кормлений, так как это может привести к беспокойному сну.

Обеспечьте питомцу достаточную физическую нагрузку в течение дня, чтобы она устала и могла спокойно спать ночью.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если вы заметили, что ваша собака часто беспокойна во сне, издаёт громкие звуки или даже проявляет признаки страха или стресса, возможно, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Иногда эти симптомы могут быть связаны с расстройствами сна или другими проблемами здоровья.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



