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Яичные скорлупы и уксус: натуральное удобрение для вашего сада

1:32
Садоводство » Советы

Садоводы, столкнувшиеся с проблемой недостаточно удобренных растений, могут найти решение в необычном источнике — яичных скорлупах. Эти недорогие и доступные материалы, в сочетании с уксусом, помогают улучшить состояние растений и повысить их урожайность.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа

Яичные скорлупы представляют собой природное удобрение, которое подходит для растений, предпочитающих щелочную или известковую почву, такие как груши, сливы, яблони, помидоры и кабачки. В отличие от дорогостоящих химических удобрений, которые могут нанести вред экологии, это средство не только снижает кислотность почвы, но и укрепляет корневую систему, защищая растения от гнили и вредителей.

Для приготовления удобрения достаточно измельчить 10 яичных скорлуп и залить их 400-500 мл 9% уксуса. После 48 часов смесь нужно разбавить — одну столовую ложку на литр воды — и использовать ее для полива растений раз в две недели. Добавление уксуса способствует лучшему усвоению питательных веществ, однако стоит помнить о необходимости предварительной проверки pH почвы.

Это простое и эффективное решение позволяет садоводам улучшить качество своих растений, используя доступные ингредиенты, которые можно найти на кухне. Попробуйте этот экологичный способ ухода за вашим садом и наблюдайте за его преобразованием!

Уточнения

Яичная скорлупа — внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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