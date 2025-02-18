Опасные корма: кошки становятся зависимыми, как наркоманы

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Журнал PetFood Exposed опубликовал сенсационные результаты расследования: 80 % доступных кормов для кошек содержат добавки, вызывающие зависимость.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Лабораторные тесты раскрыли шокирующую правду

В 2023 году независимая лаборатория ToxicPet проанализировала 30 наиболее популярных марок. В 22 образцах обнаружили глутамат натрия и дрожжевые экстракты — вещества, воздействующие на центр удовольствия в мозге кошки.

"После регулярного употребления таких кормов питомец отвергает даже свежую рыбу, требуя привычную "дозу"", — объясняет нейробиолог Джеймс Райт.

"Наркотическая" зависимость у кошек — реальность

Наибольший резонанс вызвал случай с кормом MeowMix. В США хозяин кота Томаса подал в суд на производителя: его питомец буквально ломился в шкаф с едой, становясь агрессивным, если не получал привычный корм.

Анализ выявил в составе гранул непеталактон — синтетический аналог кошачьей мяты.

"Это всё равно что добавить кокаин в детское питание", — возмущается адвокат Майкл Голдберг.

Как это влияет на здоровье питомцев

Эксперты предупреждают: усилители вкуса заставляют кошек переедать, перегружая внутренние органы.

Основные признаки зависимости:

Кот требует корм по ночам, царапая дверь.

Полностью отказывается от другой пищи, включая натуральное мясо.

Становится агрессивным, если миска пуста.

Продолжает жадно есть, несмотря на потерю веса.

Если вы заметили эти симптомы — срочно пересмотрите рацион питомца!

Как проверить корм на опасные вещества

Хотите узнать, безопасен ли корм вашего любимца? Проведите простой тест:

Замочите гранулы в воде. Если жидкость окрасилась в яркий цвет — в составе есть искусственные красители.

Что делать владельцам

Эксперты рекомендуют переходить на натуральные корма с пометкой "без усилителей вкуса". Если кошка сначала отказывается от нового питания, подождите 12 часов — голод победит зависимость.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

