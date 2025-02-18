Журнал PetFood Exposed опубликовал сенсационные результаты расследования: 80 % доступных кормов для кошек содержат добавки, вызывающие зависимость.
В 2023 году независимая лаборатория ToxicPet проанализировала 30 наиболее популярных марок. В 22 образцах обнаружили глутамат натрия и дрожжевые экстракты — вещества, воздействующие на центр удовольствия в мозге кошки.
"После регулярного употребления таких кормов питомец отвергает даже свежую рыбу, требуя привычную "дозу"", — объясняет нейробиолог Джеймс Райт.
Наибольший резонанс вызвал случай с кормом MeowMix. В США хозяин кота Томаса подал в суд на производителя: его питомец буквально ломился в шкаф с едой, становясь агрессивным, если не получал привычный корм.
Анализ выявил в составе гранул непеталактон — синтетический аналог кошачьей мяты.
"Это всё равно что добавить кокаин в детское питание", — возмущается адвокат Майкл Голдберг.
Эксперты предупреждают: усилители вкуса заставляют кошек переедать, перегружая внутренние органы.
Если вы заметили эти симптомы — срочно пересмотрите рацион питомца!
Хотите узнать, безопасен ли корм вашего любимца? Проведите простой тест:
Замочите гранулы в воде. Если жидкость окрасилась в яркий цвет — в составе есть искусственные красители.
Эксперты рекомендуют переходить на натуральные корма с пометкой "без усилителей вкуса". Если кошка сначала отказывается от нового питания, подождите 12 часов — голод победит зависимость.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.