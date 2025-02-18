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Опасные корма: кошки становятся зависимыми, как наркоманы

2:17
Зоосфера » Кошки

Журнал PetFood Exposed опубликовал сенсационные результаты расследования: 80 % доступных кормов для кошек содержат добавки, вызывающие зависимость.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Лабораторные тесты раскрыли шокирующую правду

В 2023 году независимая лаборатория ToxicPet проанализировала 30 наиболее популярных марок. В 22 образцах обнаружили глутамат натрия и дрожжевые экстракты — вещества, воздействующие на центр удовольствия в мозге кошки.

"После регулярного употребления таких кормов питомец отвергает даже свежую рыбу, требуя привычную "дозу"", — объясняет нейробиолог Джеймс Райт.

"Наркотическая" зависимость у кошек — реальность

Наибольший резонанс вызвал случай с кормом MeowMix. В США хозяин кота Томаса подал в суд на производителя: его питомец буквально ломился в шкаф с едой, становясь агрессивным, если не получал привычный корм.

Анализ выявил в составе гранул непеталактон — синтетический аналог кошачьей мяты.

"Это всё равно что добавить кокаин в детское питание", — возмущается адвокат Майкл Голдберг.

Как это влияет на здоровье питомцев

Эксперты предупреждают: усилители вкуса заставляют кошек переедать, перегружая внутренние органы.

Основные признаки зависимости:

  • Кот требует корм по ночам, царапая дверь.
  • Полностью отказывается от другой пищи, включая натуральное мясо.
  • Становится агрессивным, если миска пуста.
  • Продолжает жадно есть, несмотря на потерю веса.

Если вы заметили эти симптомы — срочно пересмотрите рацион питомца!

Как проверить корм на опасные вещества

Хотите узнать, безопасен ли корм вашего любимца? Проведите простой тест:

Замочите гранулы в воде. Если жидкость окрасилась в яркий цвет — в составе есть искусственные красители.

Что делать владельцам

Эксперты рекомендуют переходить на натуральные корма с пометкой "без усилителей вкуса". Если кошка сначала отказывается от нового питания, подождите 12 часов — голод победит зависимость.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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