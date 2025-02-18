Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город мечты в пустыне: в Саудовской Аравии началось строительство 170-километрового мегаполиса
Певицу Шакиру госпитализировали после её приезда в Бразилию
Забытое наследие: раскрыты тайны древнегреческой математики через арабские переводы
Едут и едут: любители острых ощущений не могут пропустить извержение Этны на Сицилии
Веник: идеальная стрижка для весны-лета 2025, которую легко укладывать!
Канчельскис: "Спартак" – не народная команда, в отличие от "Торпедо"
Переобучение для россиян: 360 профессий, которые можно освоить бесплатно
У вас не хватает места на кухне? Простые способы освободить пространство
Забудьте про соковый детокс, иначе ваш кишечник объявит забастовку

Открытые горизонты: у иностранцев растёт интерес к поездкам в Россию

1:42
Туризм

В 2024 году Россию посетило около 1,5 миллионов иностранных туристов, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Туристы в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туристы в Москве

Большую часть из них составили граждане Китая, остальные приезжали из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Турции и других стран с прямыми авиарейсами в Россию, сообщает Общественная Служба Новостей.

Ожидается, что в 2025 году отрасль въездного туризма продолжит расти, но для возвращения к доковидным показателям необходимо открытие новых направлений и восстановление авиасообщения с Европой и США. В 2019 году Россию посетило около 5 миллионов иностранных туристов.

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил, что упрощенный визовый режим и доступность электронных виз способствовали увеличению числа туристов, а для граждан Китая доступны безвизовые групповые туры.

Основные направления для иностранных туристов в России включают Москву и Санкт-Петербург, а также Мурманскую область, которая пользовалась популярностью среди китайцев благодаря программе "Охота за северным сиянием". Туристы также проявляют интерес к Казани и озеру Байкал, а гастрономические и винные маршруты дополнительно привлекают иностранных путешественников разнообразием российской кухни.

Кроме туристических целей, многие путешественники приезжают в Россию по деловым вопросам, особенно из Китая, Турции и стран Ближнего Востока.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лолита Милявская рассекретила размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассекретила размер своей пенсии Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Забудьте про соковый детокс, иначе ваш кишечник объявит забастовку
Конфеты не так вредны, как кажется! Разбираем популярные мифы
Ореховые, сливочные, нежные — как растительное молоко меняет вкус блинов
Засияет чистотой: возьмите это с кухни и бросьте в унитаз
Яичные скорлупы и уксус: натуральное удобрение для вашего сада
Сверлить катализатор – это как лечить зубы дрелью
Открытые горизонты: у иностранцев растёт интерес к поездкам в Россию
Как понять, что собака переживает во сне: узнайте, что означают её звуки
Жилет снова в тренде: четыре способа носить его стильно в 2025 году
Дочь Илона Маска рассказала, что узнала о рождении брата из соцсетей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.