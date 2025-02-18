Открытые горизонты: у иностранцев растёт интерес к поездкам в Россию

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Россию посетило около 1,5 миллионов иностранных туристов, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туристы в Москве

Большую часть из них составили граждане Китая, остальные приезжали из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Турции и других стран с прямыми авиарейсами в Россию, сообщает Общественная Служба Новостей.

Ожидается, что в 2025 году отрасль въездного туризма продолжит расти, но для возвращения к доковидным показателям необходимо открытие новых направлений и восстановление авиасообщения с Европой и США. В 2019 году Россию посетило около 5 миллионов иностранных туристов.

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отметил, что упрощенный визовый режим и доступность электронных виз способствовали увеличению числа туристов, а для граждан Китая доступны безвизовые групповые туры.

Основные направления для иностранных туристов в России включают Москву и Санкт-Петербург, а также Мурманскую область, которая пользовалась популярностью среди китайцев благодаря программе "Охота за северным сиянием". Туристы также проявляют интерес к Казани и озеру Байкал, а гастрономические и винные маршруты дополнительно привлекают иностранных путешественников разнообразием российской кухни.

Кроме туристических целей, многие путешественники приезжают в Россию по деловым вопросам, особенно из Китая, Турции и стран Ближнего Востока.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

