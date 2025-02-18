ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин

Популярная легковушка СССР ГАЗ-М20 "Победа", выпускавшаяся с 1946 года, к началу 1950-х годов уже стала морально устаревать.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Volga GAZ-M-21 Shark 01

Стране нужен был новый народный флагман авто. Требовались новые поколения легковых машин. Казалось бы, что повторить успех "Победы" уже невозможно. Но в стране нашлись талантливые дизайнеры и появилась она...

История

Правда, в 1951-м году Горьковский автозавод сперва разрабатывал машину среднего класса нового поколения, которую назвал "Победа-2". Но архаику из модели было уже не выбить и машина так и не попала на конвейер.

И вот за работу принялся советский конструктор Лев Еремеев. Планку разработки подняли высоко — новая машина должна быть не только комфортабельной, современной и быстрой, но и преодолевать бездорожья, которых в СССР было немало. Ну и, наконец, машина должна была быть с автоматической коробкой переключения передач.

Для изучения АКПП ГАЗ в 1954-м году купил несколько иномарок, среди которых была машина Ford Mainline. Многие уверены, что именно 'та иномарка стала прототипом ГАЗ-21 "Волга". Трудно сказать, так ли это, но внешне машины действительно похожи.

Первый образец был сделан в 1954-м году, потом инженеры собрали ещё две тестовых машины и, кстати, все они отличались характеристиками. В мае 1955 года все три автомобиля отправились на тест-драйв. Поставленные задачи они успешно выполнили, показав себя более экономичными и динамичными, чем "Победа". Кстати ГАЗ-21 превзошел и многие иностранные аналоги, которые для сравнения специально пригнали на тесты.

Первые серийные ГАЗ-21 "Волга" сошли с заводского конвейера осенью 1956 года. Тогда под капотом ещё стояли "победовские" движки, и вопрос модернизации двигателя очень волновал инженеров. И во второй серии (1958 г.) "Волга" получила новый мотор.

Сама машина прошла через три стадии рестайлинга. В основном это были изменения экстерьера и интерьера. Кстати, мотор форсировали без привязки к этим рестайлингам. А последняя третья серия (1962 — 1970 гг.) была самой массовой. Хоть ГАЗ-21 и потерял изящную фигуру оленя на капоте, но был самым динамичным.

О чём речь

ГАЗ-21 "Волга" — советский автомобиль среднего класса, серийно выпускавшийся на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с 1956 по 1970 год.

Дизайн

ГАЗ-21 имел запоминающийся дизайн, который сочетал в себе черты американского и европейского стилей. Автомобиль получил хромированную решётку радиатора с вертикальными брусьями, крупные фары и фонари, а также двухцветную окраску кузова.

Модификации

За годы производства ГАЗ-21 выпускался в различных модификациях, включая седан, универсал и кабриолет. Автомобиль также поставлялся на экспорт под названиями "Volga M21" и "Scaldia 1400".

Значение

ГАЗ-21 "Волга" стал одним из самых популярных и узнаваемых автомобилей в СССР. Он использовался в качестве служебного автомобиля, такси и личного транспорта.

Увы, народной эта машина так и не стала. Не каждому было по карману такая дорогая покупка. Да и чтобы купить 21-ю "Волгу", надо было либо иметь блат, либо отстоять в огромной очереди.

На ГАЗ-21 "Волга" ездили Владимир Высоцкий и Юрий Гагарин, она часто снималась в фильмах. Недаром именно эту "Волгу" угонял Юрий Деточкин, считая машину довольно элитной. Словом, в свое время это был автомобиль, о котором просто мечтали.

Факты

ГАЗ-21 был первым советским автомобилем, который получил автоматическую коробку передач.

В настоящее время ГАЗ-21 "Волга" является популярным объектом коллекционирования.

Вывод

ГАЗ-21 "Волга" — это автомобиль, который до сих пор пользуется уважением и любовью многих автолюбителей. И это не случайно, ведь у него было множество достоинств, которые делали его одним из лучших автомобилей своего времени.