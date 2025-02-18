Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты

4:51 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка Мексика

Мексика одобрила пребывание спецназа США на своей территории "с учебными целями". "Зелёные береты" известны операцией в Панаме с захватом президента Норьеги.

Фото: Department of Defense by Maria L. Taylor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спецназ "зелёные береты" армии США

Мексика отступила от золотого правила — никаких военных из США на своей территории

Комиссия сената Мексики одобрила въезд в страну бойцов 7-й группы специального назначения армии США (воздушно-десантных войск). "Зелёные береты" участвовали в операциях в Панаме, Перу и Эквадоре, а также в Афганистане. Американцы прибудут полностью вооружёнными в рамках "миссии по обучению морской пехоты ВМС Мексики традиционным и нетрадиционным видам боя". Учения пройдут с 17 февраля по 30 марта на военно-морской базе Луис Карписо в штате Кампече.

Вероятно, решение созрело в рамках договорённостей об отсрочке введения 25% пошлин на мексиканский экспорт в США в обмен на усиление борьбы Мексики с наркокартелями. Но как бы под учебными целями не были замаскированы совсем другие. Известно, что "зелёные береты" участвовали в операции "Правое дело", которая привела к захвату в январе 1990 года панамского президента Мануэля Норьеги, кстати, по обвинению в незаконной торговле наркотиками.

Мексика традиционно очень осторожна в отношении дислокации на своей территории американских войск с тех пор, как США захватили половину её земель в 1848 году. Но сейчас она отступила от этого золотого правила, потому что ситуация очень неприятная — президент США Дональд Трамп и его окружение являются сторонниками силового решения проблемы.

США являются сторонниками военного решения проблемы наркотрафика

Во время первого мандата Трамп интересовался у военных возможностями бомбардировки лабораторий по производству фентанила. В июле он пригрозил ударами США по наркокартелям, а в январе подписал указ, в котором пять мексиканских картелей были признаны террористическими организациями. Со своей стороны, вице-президент Джей Д. Вэнс не исключил отправку морских пехотинцев в Мексику во время предвыборного митинга в октябре, а министр обороны Пит Хегсет призвал к точечным ударам по картелям в Мексике и 1 февраля заявил, что "все варианты будут рассмотрены".

Но у США могут возникнуть проблемы в случае эскалации ситуации. Трампа ожидает значительное сопротивление и даже усилия по дипломатической изоляции в регионе. На этой волне в Западном полушарии усилится Китай.

Мексика на перепутье: пошлины или военная операция США

Очевидно, что президент Мексики Клаудиа Шейнбаум торопится предъявить США хотя бы что-то, чтобы не случилось самое худшее, но одновременно она не хочет, чтобы её считали марионеткой Вашингтона или даже врагом народа, если американские бомбы будут сброшены на мексиканскую землю.

4 декабря власти страны с большой помпой объявили об изъятии самого большого количества фентанила в своей истории. А 3 февраля Шейнбаум подчеркнула, что ещё больше военнослужащих будет направлено на перехват поставок фентанила вблизи границы США и Мексики.

Она заверила, что Мексика будет защищать свой суверенитет и бороться с незаконным оборотом наркотиков на своей территории самостоятельно, без военного участия США.

Капитализм не в силах решить проблему наркотрафика

Суть проблемы в том, что производство синтетических наркотиков чрезвычайно рентабельно и приносит огромные прибыли более чем в 1000%. Картели имеют посредников во всех 50 штатах Соединённых Штатов, а также в более чем 100 странах по всему миру. И сеть растёт, потому что спрос остаётся высоким.

Бомбардировки нарколабораторий и даже ввод контингента будут иметь краткосрочный эффект, потому что у людей, занимающихся производством, есть финансовый стимул его продолжать, а пограничники и таможня коррумпированы. Сами же "лаборатории" — это часто кастрюля на обычной кухне в деревне в штате Синалоа, а наркокурьеры — это, в основном, американцы, легально на автомобилях прибывающие в Мексику и возвращающиеся с товаром буквально в карманах.

Капитализм, согласно Марксу, не в силах решить проблему искоренения бизнеса, который готов убить за прибыль в 300%. Подождём в марте оценок Трампа усилий Шейнбаум, он непредсказуем в своих действиях.

Уточнения

Синало́а — штат Мексики. Административный центр штата — город Кульякан. Расположен в северо-западной части страны.



Наркокартель — криминальная организация, занимающаяся операциями по нелегальной торговле наркотиками.



