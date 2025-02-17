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Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома

В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
1:32
Общество

Эскулапова змея, самый крупный вид змей в Европе, была обнаружена в жилых районах Уэльса и, что ещё более удивительно, в центре Лондона. Об этом пишет зарубежное издание "GB News".

Питон
Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Питон

Эти неядовитые змеи нашли гениальный способ выживать в холодном британском климате, прячась на чердаках и в пустотах в стенах. В настоящее время популяции эскулаповых змей в Великобритании ограничены двумя местами обитания вдоль канала Риджентс в Лондоне и в районе залива Колвин в Уэльсе.

По данным исследования, эти змеи обычно становятся жертвами местных представителей экологии и редко нападают на людей. Например, одну из змей, отслеженных исследователями, утащил хищный ястреб, а на другую напала домашняя кошка.

Известно, что двухметровые змеи сбежали из зоопарков в 1970-х годах и теперь на сегодняшний день они размножаются в Уэльсе.

Эти змеи обычно обитают в более тёплом климате на юге Европы, от Испании до Кавказа, их "климатическая зона" смещается на север, позволяя змеям процветать в этих конкретных местах в Великобритании.

На самом деле этот вид обитал в Британии около 300 000 лет назад, прежде чем был уничтожен во время ледникового периода. Несмотря на внушительные размеры, эти змеи не представляют угрозы для людей или домашних животных, подчёркивают эксперты.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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