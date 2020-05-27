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Автор Евгений Стриж

Cookie-файлы: как защитить свои данные за 5 минут

Наука » Полезно знать

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как сайты "узнают", что вам показать в рекламе? Каким образом в вашем почтовом ящике возникает реклама магазина, в котором вы что-то купили онлайн? И почему товары, характеристики которых вы изучали, теперь "преследуют" вас? Все дело в так называемых "cookie", или "куки". Разбираемся, как это работает и что нужно делать в качестве мер "цифровой гигиены".

Зачем нужны "куки" и как они работают

Когда вы работаете с сайтами, ваш браузер сохраняет часть их содержимого, чтобы в следующий раз быстрее загрузить страницы. Такая схема справедлива и для сайтов: они сохраняют кусочки информации, которые позволяют понять, что в магазин или на сайт новостей снова вернулись именно вы. Такие кусочки информации и называются "куки".

Да, пользователи с помощью "куки" могут более качественно решать свои задачи. Но у многих людей появляются опасения по поводу конфиденциальности — как именно эта информация используется, когда она собирается, и насколько уязвима для потенциальных хакеров?

Несмотря на то, что про "куки" можно найти множество статей в духе "хакеры взломали компьютер с помощью украденных данных", важно помнить: куки на самом деле представляют собой просто фрагменты текста и не содержат исполняемого кода. Другими словами — это только информация, которая к тому же защищена как протоколами шифрования сайтов, так и законами о персональных данных.

Но совсем расслабляться не стоит: были и случаи утечки данных, связанных с cookie-файлами. В феврале 2015 года с серверов поисковика "Yahoo" утекли данные более 32 миллионов пользователей. Так что вы должны проявлять осмотрительность, когда речь заходит о том, каким веб-сайтам разрешено собирать информацию: на многих можно просто отключить сбор куки-файлов.

И конечно же, вы можете самостоятельно задать в вашем браузере запрет на использование "куки", а также очистить уже собранные данные.

Запрещаем сбор "куки"

Google Chrome

Основное меню > Настройки > Показать дополнительные настройки > нажмите "Настройки контента" и перейдите в раздел "Конфиденциальность" > в разделе "Файлы cookie" установите флажок " Блокировать сторонние файлы cookie и данные сайта" > нажмите "Готово".

Firefox

Основное меню > Настройки > "Конфиденциальность и безопасность", в разделе "Расширенная защита" выберите "Пользовательский" > установите флажок "Файлы cookie" > Ваши изменения будут автоматически сохранены.

Safari

Настройки > Конфиденциальность > Файлы cookie и данные веб-сайта > В нижней части рядом с "Отслеживание веб-сайта" установите флажок "Попросить веб-сайты не отслеживать меня".

Чистим "куки"

Google Chrome

Основное меню > Дополнительно > Очистить данные просмотра > Все файлы cookie и данные сайта > "Удалить файлы cookie" (в зависимости от временного диапазона или любого другого параметра, который вам нужен) > нажмите "Очистить данные".

Firefox

Основное меню > Конфиденциальность > Очистить свою недавнюю историю > Отметьте "Cookies" и выберите период, за который вы хотите удалить данные > нажмите "Очистить сейчас".

Safari

Настройки > Конфиденциальность > Управление данными сайта > нажмите "Удалить все".

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