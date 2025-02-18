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Сверлить катализатор – это как лечить зубы дрелью

0:57
Авто

Замена катализатора — дорогое удовольствие, и некоторые водители идут на хитрость: сверлят отверстия в старом нейтрализаторе. Но к чему это может привести?

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

В чём смысл сверления катализатора?:

  • Со временем катализатор засоряется, ухудшая работу двигателя.
  • Водители пытаются уменьшить сопротивление, надеясь на улучшение мощности.
  • Некоторые даже устанавливают пламегаситель вместо катализатора.

Какие риски?:

  • Абразивная пыль при сверлении может попасть в двигатель, вызывая задиры цилиндров.
  • Проблемы с ГИБДД и техосмотром из-за несоответствия нормам.
  • Возможное ухудшение работы двигателя, а не его "разгон".

Оптимальный вариант

Лучше заменить катализатор на новый или установить сертифицированный пламегаситель. Сверление — сомнительная экономия, которая может закончиться капитальным ремонтом двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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