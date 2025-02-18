Сверлить катализатор – это как лечить зубы дрелью

Замена катализатора — дорогое удовольствие, и некоторые водители идут на хитрость: сверлят отверстия в старом нейтрализаторе. Но к чему это может привести?
В чём смысл сверления катализатора?:
Какие риски?:
Лучше заменить катализатор на новый или установить сертифицированный пламегаситель. Сверление — сомнительная экономия, которая может закончиться капитальным ремонтом двигателя.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?