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Канчельскис объяснил, почему "Спартак" далек от звания "народного клуба"

Канчельскис: "Спартак" – не народная команда, в отличие от "Торпедо"
1:20
Спорт

Андрей Канчельскис, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и московского "Динамо", высказал мнение о том, почему считает "Спартак" не народным клубом. По его словам, истинно народной командой в России является "Торпедо", а не красно-белые.

Фанаты ФК "Спартак". Матч 28 тура Российской Премьер-Лиги ФК "Сочи" - ФК "Спартак" 12
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фанаты ФК "Спартак". Матч 28 тура Российской Премьер-Лиги ФК "Сочи" - ФК "Спартак" 12

Экс-футболист пояснил, что связывает понятие "народности" не с популярностью или числом болельщиков, а с принадлежностью к рабочим профессиям. Он напомнил, что "Торпедо" исторически представляло автозаводцев — людей, занятых на производстве, которые составляют основу общества. Именно их поддержка, по мнению Канчельскиса, делает команду народной.

Что касается "Спартака", то здесь, как отметил спортсмен, отсутствует связь с конкретными профессиями. Название клуба отсылает к гладиаторам, что не имеет культурных корней в России. Несмотря на огромную армию фанатов и статус одного из самых титулованных клубов, Канчельскис не считает его выразителем интересов простого народа.

Также в материале упоминается карьера футболиста: в составе "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год он провёл 161 матч, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач.

Уточнения

Андре́й Анта́насович Канче́льскис (род. 23 января 1969, Кировоград) — советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный мастер спорта России (2011). Один из самых успешных и титулованных российских футболистов. Игрок сборной СССР/СНГ и сборной России. На высшем уровне играл 19 лет — 1988—2006. С 1999 года имеет подданство Великобритании.
 

"Спарта́к" - российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию "Яндекса", один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). Лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов. С советских времён распространено клише ""Спартак" — народная команда".
 

"Торпе́до" - российский футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК (Рабочий дворец "Пролетарская кузница"). 3-кратный чемпион СССР (1960, 1965, 1976 (осень)), 6-кратный обладатель Кубка СССР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986), обладатель первого в новейшей истории Кубка России (1993). С сезона 2023/24 выступает в Первой лиге.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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