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Жилет снова в тренде: четыре способа носить его стильно в 2025 году

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Жилет — это универсальный предмет гардероба, который вновь занял лидирующие позиции в мире моды. Он не просто вернулся, а доказал свою актуальность и стиль, позволяя создавать как элегантные, так и повседневные образы.

Девушка в пальто
Фото: Designed by Freepik by bristekjegor is licensed under Public domian
Девушка в пальто

Почему жилет всегда в тренде?

Этот элемент одежды переживал свои взлёты и падения, но его способность подстраиваться под модные тенденции делает его незаменимым. Жилеты бывают строгими и деловыми, а также расслабленными — из денима, трикотажа или хлопка. Они могут дополнять образ в качестве самостоятельного элемента или сочетаться с другими предметами гардероба.

Как жилет стал символом свободы?

Изначально жилет был частью мужского костюма, но в начале XX века он прочно вошёл в женский гардероб. Он стал символом независимости, женской силы и элегантности, подчеркивая смелость тех, кто стремился выйти за рамки традиционных норм.

Почему жилет подходит всем?

Одна из главных причин его популярности — универсальность. Жилет отлично смотрится на любом типе фигуры и легко адаптируется под личный стиль. Он бывает удлиненным, укороченным, приталенным или оверсайз, что позволяет каждому найти идеальный вариант.

Как носить жилет?

  • С юбкой миди – создаёт романтичный образ.
  • С классическими брюками – идеальный вариант для работы.
  • С джинсами и кроссовками – отличный повседневный лук.
  • С платьем и каблуками – элегантный образ для вечера.

Тренды 2025

В новом сезоне в тренде лёгкие жилеты из льна и хлопка, пастельные и яркие оттенки, а также принты с цветочными и тропическими мотивами.

Жилет — это не просто очередной модный всплеск, а стильный и удобный элемент гардероба, который надолго останется в тренде. Он позволяет проявить индивидуальность и легко вписывается в любой образ.

Уточнения

Жиле́т — мужская (или женская) верхняя одежда без рукавов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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