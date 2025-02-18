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Засияет чистотой: возьмите это с кухни и бросьте в унитаз

1:04
Недвижимость

Чистота унитаза важна не только с эстетической, но и с медицинской точки зрения. Избежать накопления известкового налёта, грязи и неприятных запахов можно с помощью натурального средства — обычного чеснока.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Чеснок содержит аллицин — природное вещество с антибактериальным и противогрибковым действием. Он нейтрализует запахи, борется с плесенью и бактериями, а также удаляет налёт даже в труднодоступных местах.

Как использовать чеснок для чистки унитаза?

  1. Возьмите 2 зубчика чеснока, разрежьте их пополам и положите в унитаз на ночь.
  2. Утром смойте воду.
  3. Повторяйте до 3 раз в неделю.

Как справиться с жёлтыми пятнами?

Для удаления стойких пятен приготовьте смесь из 2,5 стаканов воды, 3 зубчиков чеснока и 1 чайного пакетика. После остывания вылейте смесь в унитаз, оставьте на ночь, а затем смойте. Процедуру можно повторять до полного исчезновения пятен.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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