У вас не хватает места на кухне? Простые способы освободить пространство

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Захламлённая столешница мешает готовить и портит настроение? Даже если вы любите готовку, хаос на кухне способен убить любое вдохновение. Эксперты The Pioneer Woman поделились полезными советами, которые помогут навести порядок и освободить место.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Какие вещи стоит убрать со столешницы

— Кухонная техника. Блендеры, тостеры, соковыжималки и кофеварки занимают слишком много места. Храните их в шкафу и доставайте только по необходимости. Исключение — приборы, которыми вы пользуетесь каждый день.

— Контейнеры, баночки и ёмкости. Им тоже лучше найти место в шкафах. Открытые поверхности должны оставаться свободными.

— Посуду — в ящики. Кастрюли, сковородки и тарелки не должны стоять на столешнице. Чем меньше предметов на виду, тем аккуратнее выглядит кухня.

— Подставка для ножей. Хоть она и кажется удобной, но с точки зрения гигиены — не лучший вариант. Гораздо удобнее хранить ножи в ящике или на магнитной доске.

— Чистящие средства и губки. Им место в шкафчике под раковиной. То же самое касается бутылок с маслами и специями — они не должны загромождать рабочую поверхность.

Как правильно хранить продукты

Чтобы всё оставалось свежим и не портилось:

— Крупы, специи и соль убирайте в закрытые ящики.

— Масло храните в тёмном и прохладном месте, иначе оно быстрее прогоркнет.

Минимализм на кухне — ключ к удобству

Оставляйте на столешнице только самое необходимое, а всё лишнее убирайте в шкафы. Так вам будет проще готовить, а сама кухня будет выглядеть аккуратнее и просторнее.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



