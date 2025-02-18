У вас не хватает места на кухне? Простые способы освободить пространство

Захламлённая столешница мешает готовить и портит настроение? Даже если вы любите готовку, хаос на кухне способен убить любое вдохновение. Эксперты The Pioneer Woman поделились полезными советами, которые помогут навести порядок и освободить место.
— Кухонная техника. Блендеры, тостеры, соковыжималки и кофеварки занимают слишком много места. Храните их в шкафу и доставайте только по необходимости. Исключение — приборы, которыми вы пользуетесь каждый день.
— Контейнеры, баночки и ёмкости. Им тоже лучше найти место в шкафах. Открытые поверхности должны оставаться свободными.
— Посуду — в ящики. Кастрюли, сковородки и тарелки не должны стоять на столешнице. Чем меньше предметов на виду, тем аккуратнее выглядит кухня.
— Подставка для ножей. Хоть она и кажется удобной, но с точки зрения гигиены — не лучший вариант. Гораздо удобнее хранить ножи в ящике или на магнитной доске.
— Чистящие средства и губки. Им место в шкафчике под раковиной. То же самое касается бутылок с маслами и специями — они не должны загромождать рабочую поверхность.
Чтобы всё оставалось свежим и не портилось:
— Крупы, специи и соль убирайте в закрытые ящики.
— Масло храните в тёмном и прохладном месте, иначе оно быстрее прогоркнет.
Оставляйте на столешнице только самое необходимое, а всё лишнее убирайте в шкафы. Так вам будет проще готовить, а сама кухня будет выглядеть аккуратнее и просторнее.
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