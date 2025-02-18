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У вас не хватает места на кухне? Простые способы освободить пространство

1:48
Еда

Захламлённая столешница мешает готовить и портит настроение? Даже если вы любите готовку, хаос на кухне способен убить любое вдохновение. Эксперты The Pioneer Woman поделились полезными советами, которые помогут навести порядок и освободить место.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Какие вещи стоит убрать со столешницы

Кухонная техника. Блендеры, тостеры, соковыжималки и кофеварки занимают слишком много места. Храните их в шкафу и доставайте только по необходимости. Исключение — приборы, которыми вы пользуетесь каждый день.
Контейнеры, баночки и ёмкости. Им тоже лучше найти место в шкафах. Открытые поверхности должны оставаться свободными.
Посуду — в ящики. Кастрюли, сковородки и тарелки не должны стоять на столешнице. Чем меньше предметов на виду, тем аккуратнее выглядит кухня.
Подставка для ножей. Хоть она и кажется удобной, но с точки зрения гигиены — не лучший вариант. Гораздо удобнее хранить ножи в ящике или на магнитной доске.
Чистящие средства и губки. Им место в шкафчике под раковиной. То же самое касается бутылок с маслами и специями — они не должны загромождать рабочую поверхность.

Как правильно хранить продукты

Чтобы всё оставалось свежим и не портилось:
— Крупы, специи и соль убирайте в закрытые ящики.
— Масло храните в тёмном и прохладном месте, иначе оно быстрее прогоркнет.

Минимализм на кухне — ключ к удобству

Оставляйте на столешнице только самое необходимое, а всё лишнее убирайте в шкафы. Так вам будет проще готовить, а сама кухня будет выглядеть аккуратнее и просторнее.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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