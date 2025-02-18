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Конфеты не так вредны, как кажется! Разбираем популярные мифы

1:37
Здоровье

Принято считать, что конфеты и правильное питание несовместимы, но это не совсем так. В составе многих сладостей есть компоненты, которые не только не вредны, но и могут принести пользу организму.

новогодние конфеты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодние конфеты

Растительные жиры в конфетах: польза или вред?

Современные производители используют различные растительные масла:

  • Подсолнечное масло — одно из самых распространённых.
  • Смесь растительных масел — может включать кокосовое, пальмовое и другие масла.

На упаковке такие компоненты могут обозначаться как "специализированный жир", и в умеренных количествах они не представляют опасности.

Что такое "эквивалент какао-масла"?

Многие боятся этого компонента, но на самом деле он не вреден.

  • Это смесь тропических и экзотических масел, которые по своим свойствам максимально приближены к натуральному какао-маслу.
  • Он помогает конфетам сохранять структуру и приятный вкус.

Самая большая опасность в конфетах

Самый вредный компонент сладостей — это сахар. Его чрезмерное потребление может привести к:

  • Ожирению.
  • Диабету.
  • Сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как снизить вред от конфет?

  • Соблюдайте меру — небольшое количество сладкого не нанесёт вреда.
  • Выбирайте качественные продукты с натуральными ингредиентами.
  • Отдавайте предпочтение горькому шоколаду — он содержит меньше сахара.

Таким образом, конфеты не обязательно вредны, главное — знать меру и понимать состав!

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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