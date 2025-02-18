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Ореховые, сливочные, нежные — как растительное молоко меняет вкус блинов

1:42
Еда

Можно ли приготовить нежные блины без молока? Да! Даже если вы не переносите лактозу, являетесь веганом или просто хотите попробовать что-то новое, растительное молоко — отличный вариант. Главное — знать, какое выбрать, чтобы получить идеальную текстуру и вкус.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Какое молоко выбрать

Миндальное молоко делает блины тонкими, с лёгким ореховым привкусом. Но из-за своей лёгкости оно не подходит для плотных и сытных блинов.
Соевое молоко — лучший вариант для тех, кто любит толстые, нежные блинчики. Оно имеет кремовую консистенцию и делает тесто воздушным.
Овсяное молоко — самое сладкое и нежное. Блины из него получаются мягкими и буквально тают во рту.
Кокосовое молоко придаст блинам лёгкий тропический вкус, что делает его идеальным для десертных вариантов.

Что нужно учитывать при приготовлении

Растительное молоко менее сладкое, чем коровье, поэтому блины могут быть не такими румяными и золотистыми. Чтобы компенсировать это, можно добавить немного сахара или ванилина в тесто. Также стоит учитывать разницу в плотности: чем жирнее молоко, тем гуще тесто и пышнее выпечка.

Блины без коровьего молока — это не просто альтернатива, а возможность поэкспериментировать с вкусами и текстурами. Хотите лёгкие и хрустящие блинчики? Берите миндальное молоко. Любите пышные и нежные? Попробуйте соевое. А если хотите сладости без сахара — овсяное или кокосовое. Главное — не бояться пробовать новое!

Уточнения

Расти́тельное молоко́ — привычный древний и традиционный диетический пищевой продукт в странах Востока, Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, а также некоторых районах Африки, и своеобразный заменитель (суррогат) или альтернатива молоку животного происхождения в современных европейских странах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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