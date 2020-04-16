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Автор Любовь Степушова

Крысы заполонили города США и Канады. Они разносят коронавирус?

Наука » Экология » Человек

Американцы и канадцы обеспокоены нашествием крыс и их способностью быть переносчиками коронавируса человека, вызывающего COVID-19.

НЬЮ-ЙОРК ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ. ЧТО ПРОИСХОДИТ В США. Ольга Рохас | Нью-Йорк

Крысы вышли на улицы пустых городов

Крысы оккупировали улицы американских и канадских городов, покинутых населением из-за эпидемии. О нашествии грызунов сообщают, среди прочих, жители Нью-Йорка, Сиэтла, Нового Орлеана, Ванкувера.

Некоторые блогеры даже пишут о "бедствии" в социальных сетях.

"Мы видим крыс размером с кошку, бегающих днем и ночью. Наши мешки для мусора разрываются голодными крысами, которые при этом громко визжат", — цитирует жительницу Нью-Йорка Марсию Оуэнс сайт westsiderag. com.

В Ванкувере региональный менеджер компании Abell Pest Control, занимающейся борьбой с грызунами, Бола Фагбамие сообщил CTV News, что количество звонков, связанных с жалобами на крыс, увеличилось на 50 % по всей Канаде. Фагбамие также сообщил, что крыс видят вместе с мышами. Он добавил, что ничего подобного он не наблюдал за более чем 20 лет ведения бизнеса.

Причина — стало меньше мусора

Менеджер объяснил, что из-за карантина закрылись рестораны, предприятия, офисы, поэтому на свалках в центре городов стало меньше мусора, и крысы вынуждены искать альтернативные способы получения еды и воды.

Американский ученый Бобби Корриган, который изучает грызунов, согласен, что "больше крыс видят там, где раньше они сильно зависели от отходов ресторанов и магазинов, которые сейчас закрыты из-за эпидемии", — пояснил он Fox News.

Корриган предупреждает, что крысы сейчас в панике, они "сражаются друг с другом за еду и могут даже заходить в дома в поисках еды".

"Хищные крысы, как и большинство млекопитающих, становятся агрессивными, убивая и поедая других крыс ради выживания. Крысы, у которых есть еда, не агрессивны", — сказал он.

Переносят ли крысы коронавирус человека?

По его словам, нет никаких доказательств того, что крысы могут переносить коронавирус, который вызывает COVID-19. Корриган подчеркивает, что, хотя крысы могут быть носителями множества (около 55 болезней) они, например, не передают вирус бешенства.

"То же самое можно сказать и о COVID-19, однако, учитывая, что тигр в зоопарке Бостона дал положительный результат на вирус, ничего нельзя исключать", — отметил он.

Специалист предупреждает о других опасностях — крысы грызут кабели, так, было подсчитано, что 26 процентов обрывов электрических кабелей и 25 процентов пожаров неизвестного происхождения в Нью-Йорке вызваны деятельностью крыс. Всего популяция крыс в Нью-Йорке, наиболее пострадавшем от COVID-19, насчитывает 2 миллиона особей.

Хантавирус крысами переносится

Заметим, что в Китае недавно зафиксирована смерть от хантавируса — это род вируса человека и животных.  Заразиться им можно от крыс и мышей, а также от укусов некоторых видов насекомоядных летучих мышей.

Вирус вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром — тяжелое респираторное заболевание.

Симптомы хантавируса похожи на симптомы других респираторных заболеваний — это головная боль, кашель, слабость, проблемы с пищеварением, рвота. Пока не существует специального лечения или вакцины от хантавируса, а сам вирус изучен недостаточно.

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Темы канада хантавирус коронавирус нашествие крыс соединенные штаты америки
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