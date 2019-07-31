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Автор Диана Гаврилова

Крысы - не главные виновники Черной смерти

Здоровье print

Черная смерть - это особенно сильная вспышка бубонной чумы, охватившей всю Европу с 1346 по 1353 год, убив миллионы людей. Сотни лет спустя чума вернулась. Она уничтожала семьи и города. Многие думали, что виноваты крысы, так как их блохи могут содержать чумные микробы. Но новое исследование предполагает, что исследователи напрасно обвиняли крыс. Человеческие блохи, а не крысиные, являются главными виновниками Черной Смерти. 

Бактерии, известные как Yersinia pestis, вызывают эту болезнь. Когда эти бактерии не заражают людей, они находятся у грызунов: крыс, луговых собачек и сусликов. Многие грызуны могут заразиться этой бактериальной инфекцией. Чума сохраняется в основном потому, что грызуны не болеют, а лишь распространяют болезнь. Эти животные - резервуар для чумы. Они служат хозяевам, в которых эти микробы могут выжить.

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Позже, когда блохи кусают этих грызунов, они получают микробы. Эти блохи затем распространяют эти бактерии, когда они кусают следующую жертву. Часто следующим блюдом является еще один грызун. Но иногда это человек. Чума непривередлива. Удивительно, что она может жить с таким количеством хозяев и в разных местах.

Люди могут заразиться чумой тремя различными способами. Они могут быть укушены крысиной блохой, которая переносит чуму. Они могут быть укушены обычной блохой, переносчиком чумы. Или они могут заразиться от другого человека. Чума может передаваться от человека к человеку через кашель или рвоту зараженного человека. Однако ученые пытаются выяснить, какой способ спровоцировал Черную смерть.

Чума - неприхотливая болезнь, но блохи могут быть придирчивыми едоками. Различные виды этих паразитов приспособлены к сосуществованию с разными животными-хозяевами. У людей есть своя блоха: Pulex irritan - эктопаразит (живет за пределами своего хозяина). Людям часто приходится иметь дело с другим эктопаразитом - difvb.

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У черных крыс, которые жили в Европе в средние века, есть свои виды блох. Это Xenopsylla cheopis. Все эти блохи и вши могут нести чуму. Крысиные блохи предпочитают кусать крыс. Но они не откажутся и от человеческого тела. С тех пор, как ученые доказали, что крысиные блохи могут передавать чуму, они предположили, что эти блохи виноваты в Черной смерти. Крысиные блохи кусали людей, и люди заражались.

Почему так много людей погибло во времена Черной смерти? С одной стороны, блохи, найденные на европейских черных крысах, почти не кусают людей. Ученые подозревали в этом деле человеческих паразитов. Исследования подтвердили догадки: главную роль в распространении чумы сыграли человеческие блохи, а не крысиные.

Фото: interesno.cc

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Темы чума крысы бубонная чума черная смерть
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