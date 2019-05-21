Археологические загадки: "сосуды для мертвых" из Лаоса

Большинству путешествующих по странам Юго-Восточной Азии невдомек, что в Лаосе имеются так называемые "сосуды для мертвых", которые не показывают туристам. Завеса тайны, покрывающая эти загадочные урны, до сих пор не раскрыта.



Лаос: Однодневное путешествие. Телеканал ТВТУР. 20.05.2019 01:35

Одна из самых таинственных загадок мировой археологии ведет свою хронологию с 1930-х годов, когда в уединенных горах северного Лаоса на эти жутковатые предметы наткнулись французские колонизаторы. 137 пустотелых мегалитических сооружений, некоторые из которых достигают почти трех метров в высоту, изготовлены из плотного песчаника или гранита.

Большинство этих артефактов датируется железным веком, между 500-ми годами до нашей эры и 500-ми годами нашей эры. Эти предметы разбросаны на тысячах квадратных километров на плато Сиангкхуанг, по этой причине теперь называемой Долиной сосудов. Неизвестно, откуда и почему они здесь появились. Местная легенда гласит, что их когда-то использовала в качестве чаш кучка пьяных гигантов.

В начале 1930-х годов французский геолог и археолог-любитель Мадлен Колани (Madeline Colani) предположила, что здешнюю пещеру использовали в качестве крематория, а пепел затем помещали в погребальные сосуды. Доказательства этой версии обнаружили в пещере, где были найдены фрагменты человеческих костей, зубов и стеклянных бусинок. Эту теорию разделяет сегодня большинство археологов. Вполне вероятно, эти каменные емкости служили могилами для людей давно исчезнувшей цивилизации. Продолжает смущать историков тот факт, что поблизости нет никаких признаков человеческого жилья. Следовательно, кто-то перетащил многотонные "сосуды мертвецов" за сотни километров в незаселенные территории.

В 2016 году исследователи из Австралийского национального университета обнаружили несколько заполненных человеческими останками мегалитов, которым примерно 2500 лет.

"Действительно, в эти места лишь случайно забредал какой-нибудь охотник на тигров, — приводит слова аспиранта кафедры археологии Австралийского национального университета Николаса Скопала (Nicholas Skopal) веб-портал sciencealert.com. — Теперь мы заново открываем их и надеемся создать ясные представления об исчезнувшей культуре и о том, как она хоронила своих мертвецов".

Наряду с исполинскими емкостями, которым не меньше тысячи лет, были также обнаружены типичные для железного века предметы: декоративная керамика, стеклянные бусы, железные инструменты, круги для ношения в ушах и веретена для изготовления ткани.

Вокруг этих своеобразных кувшинов обнаружили коллекцию красиво вырезанных дисков, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что это место захоронения. Но, как ни странно, они лежали обработанной стороной вниз.

"Любопытно, что мы также нашли много миниатюрных емкостей, которые выглядят так же, как гигантские, но сделаны из глины, — говорит один из членов команды, археолог Дугальд О'Рейли (Dougald O'Reilly). — Хотелось бы узнать, почему эти люди те же банки, в которые они хоронили своих мертвецов, делали еще и в миниатюре, чтобы захоронить их вместе с покойниками".

К своей научной работе австралийцы только приступили, и в рецензируемом исследовании она еще не была детализирована. Но археологи надеются, что в конечном итоге они постараются разгадать тайну этих мегалитов. Или, может быть, у нас появится еще больше вопросов, чем раньше.

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