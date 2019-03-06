Эволюционная медицина подправила облик неандертальца

Первобытных людей часто изображают сутулыми и с плохо сбалансированной осанкой обезьяноподобными существами. Благодаря виртуальной реконструкции таза и позвоночника хорошо сохранившегося скелета специалисты по эволюционной медицине из Цюрихского университета доказали, что неандертальцы ходили с прямой спиной, как и современные люди.
Летом 1908 года в небольшой пещере Буффия-Бонневаль (La Bouffia Bonneval) на территории французской коммуны Ла-Шапель-о-Сен (La Chapelle-aux-Saints) были обнаружены хорошо сохранившиеся останки пожилого (около 60 лет) мужчины-неандертальца, который был похоронен на глубине 30 сантиметров в прямоугольной яме, 1,45 метра в длину и шириной в метр.
Несмотря на то, что представления о сутулых неандертальцах впервые были опровергнуты еще в 1950-е годы и доказывалась их близость к homo sapiens как с точки зрения филогенетики, так и их поведения, в последнее время маятник качнулся в обратном направлении. Причина заключалась в новейших исследованиях позвонков неандертальцев, изучение формы которых навело ученых на мысль, что первобытные люди еще не обладали хорошо развитым S-образным позвоночником.
Исследовательская группа под руководством Мартина Хойслера (Martin Häusler) из Цюрихского университета и Эрика Тринкауса (Erik Trinkaus) из Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе создали компьютерную реконструкцию скелета "старика из Ла-Шапель-о-Сен". Ученым удалось показать, что неандертальцы в целом имели искривление в поясничной области и в области шейных позвонков, как и у современных людей.
При реконструкции таза исследователи обнаружили ту же ориентацию крестца (Sacrum), что и у современных людей, из чего был сделан вывод о хорошо развитой кривизне поясницы. Еще более ярко выраженную кривизну позвоночника можно было определить при соединении отдельных поясничных или шейных позвонков. С одной стороны, стал очевидным более тесный контакт между остистыми отростками. С другой стороны, налицо оказались явные признаки износа, вызванные искривлением самого позвоночника.
Вертикальное положение, сравнимое с современным человеческим телом, также выявило анализ признаков износа тазобедренного сустава скелета "старика из Ла-Шапель-о-Сен". "Нагрузка на тазобедренный сустав и ориентация таза ничем не отличаются от наших", — полагает Мартин Хойслер. Такой вывод подтверждают исследования костных останков других неандертальцев, у которых имеется в наличии достаточное количество сохранившихся позвонков и костей таза. По мнению Хойслера, "вряд ли найдется нечто такое, что указывало бы на принципиально иную анатомию. Поэтому пришло время признать фундаментальную близость неандертальцев и современных людей и сосредоточиться на тонких изменениях в биологии и поведении людей позднего плейстоцена".
Напомним, что, согласно другим исследованиям, неандертальцы отличались от "человека разумного" более крупным телосложением и более массивными костями, следовательно, гораздо более мощной мышечной массой и другим теплообменом, а также строением внутреннего уха, в котором расположен вестибулярный аппарат, из-за чего они по-другому передвигались и ориентировались на местности.
Источник фото: commons.wikimedia.org
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