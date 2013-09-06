Мельница мифов: рогоносцы среди воинов

Принято считать, что у викингов на шлемах были рога. В одном из номеров российского журнала "Нива" начала ХХ века есть портрет Федора Шаляпина в костюме варяжского гостя из оперы "Садко", где он изображен в шлеме с рогами.

Но действительно ли скандинавы снабжали свои шлемы такими украшениями? Увы, в действительности все было совсем не так.

Шлемы с рогами - были ли они у воинов?

Давайте разберемся, а были ли у воинов разных эпох шлемы с рогами, не пустой ли это вымысел? Так, совершенно точно известно, что в далеком прошлом существовал народ (шарданы), относящийся к так называемым "народам моря", которые воевали с египтянами и из которых формировалась личная гвардия египетских фараонов.

Шарданы носили шлемы с рогами

Судя по дошедшим до нас барельефам на стенах египетских храмов, шарданы были

вооружены впечатляющих размеров бронзовыми мечами,

имели круглые щиты,

а на головах шлемы в форме перевернутой глиняной миски, которую действительно украшали небольшие рога.

Но что это за рога, из чего они были сделаны и как закреплялись на шлеме, сказать, разумеется, сегодня невозможно.

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У микенцев были шлемы с одним рогом

В то же время воины с рогами на шлемах изображены также на сосудах из Микен — могущественного древнегреческого города, по легенде воевавшего с легендарной Троей. Опять-таки рога (вернее один рог, смотрящий вперед!), например, мы видим, но что они собой представляли, непонятно. Однако давайте-ка вспомним, а какое это было время? Бронзовый век! Век воинов-профессионалов, сражавшихся длинными бронзовыми мечами, которыми им приходилось не рубить, а колоть. И в этом случае рога на шлемах им нисколько не мешали.

Во времена классической Греции

ни афиняне,

ни спартанцы

рогов на шлемах не носили.

Не было их также и

у римлян,

в том числе и на заре римской истории, когда жившие тогда на территории Италии этруски имели бронзовые шлемы из двух половин с большим поперечным гребнем, а также "шапковидные" шлемы, украшавшиеся конским хвостом. Причем точно установлено, что помимо "хвоста" эти шлемы еще и украшались двумя перьями — слева и справа, для чего на них крепились специальные трубочки-держатели для перьев. Известны шлемы 4-го века до н. э., украшенные крылышками из тонкой бронзы. Но вот рогов римляне не носили.

У кельтов были рогатые шлемы

А вот у кельтов, древнего народа, жившего в Европе и воевавшего с римлянами, "рогатые шлемы" существовали! О них, например, сообщает историк Диодор. Также изображения двух рогатых шлемов были обнаружены на арке в Оранже в южной Франции. Бронзовый рогатый шлем с двумя большими коническими рогами, торчащими в разные стороны, нашли в Темзе прямо у моста Ватерлоо в 1868 году, а сегодня он экспонируется в Британском музее. "Рогатый" шлем датируется I веком до н. э..

Шлем кельта

Датировка основана на стиле декорации и подтверждается также "шляпками" с крестообразной насечкой и эмалью, характерными для третьего периода латенской культуры, процветавшей в V-I веках до н. э. в Центральной и Северо-Западной Европе, а также на Британских островах. Однако, как вы сами видите, к викингам этот шлем не имеет никакого отношения.

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Рогатые шлемы появились на рубеже II-I тысячелетий до нашей эры

Рогатые шлемы появились у кельтов и других племен "варварской" Европы, в том числе и на территории Скандинавии, на рубеже II-I тысячелетий до нашей эры. Два практически одинаковых шлема с рогами найдены в Виксё (Дания). Кроме рогов, эти шлемы были украшены бронзовым гребнем с султаном из конского волоса, а по бокам шлема между гребнем и рогами прикреплены два гнезда для перьев. К этому же времени относятся две фигурки воинов в подобных же шлемах, найденные в Гревенс Венге, Дания.

Более того, вряд ли можно считать, что тот же шлем из Темзы использовался как боевой головной убор. Дело в том, что он очень хрупкой конструкции и толку от него в смысле защиты головы было бы немного. Скорее всего, это был ритуальный предмет, и это его назначение подтверждается тем, что он был обнаружен на дне реки, куда, скорее всего, его бросили как священный дар богам. Известны кельтские шлемы (украшенные деталями из тонко вырезанной бронзы), напоминающими рога, но, опять же, кельты - это не викинги. Причем, интересно, что ближайший к ним по времени "шлем из Саттон-Ху" рогов также не имеет, хотя на отчеканенных на нем изображениях показаны люди с рогами!

Рогов на шлемах викингов не обнаружено

Что до эпохи викингов, то она началась в 789 году, когда три их корабля напали на Дорсет (Юго-Западная Англия), где был убит местный тэн Беохтрик, а закончилась столь же легендарной битвой при Гастингсе в 1066 году. Обнаружены их шлемы, есть их изображения на знаменитом "гобелене из Байе", однако и на них, и на этом гобелене, какие бы то ни было рога отсутствуют.

Шлем викинга

Шлемы викингов имели в основном коническую форму ("форму утюга") и были совершенно гладкими, а почему так — понятно. Ведь для чего в то время носили такой шлем на голове? Чтобы защитить ее от удара мечом, топором или дубиной.

По этой причине любые выступающие на нем детали были нежелательны.

Во-первых, они его утяжеляли, пусть и ненамного,

а во-вторых, за них могло зацепиться оружие врага!

Конечно, гипотетически викинги могли иметь на шлемах рога из каких-нибудь непрочных материалов, но они же ведь были в основном

пехотинцами

и гребцами.

А иметь на корабле в постоянном пользовании нечто не слишком прочное — глупость еще та!

Средневековые рыцари свои шлемы украшали рогами

Другое дело - средневековые рыцари, которые сначала также имели конические шлемы по образцу шлемов тех же викингов, но затем поменяли их на шлемы, похожие на надетое на голову ведро либо бочонок с прорезями.

Вот только тут на них и появились рога, которые делали из папье-маше, "вареной кожи" и даже может быть из… раскрашенного гипса! Но такой рыцарь имел кучу слуг и шлем в руках не носил, а надевал его только перед битвой. Причем его жена (а также сестры и дочери!) могли только тем и заниматься, что расшивать его

налатные одежды,

вымпел на копье

и делать всевозможные другие украшения,

лишь бы только показать всем другим свою рачительность, мастерство и добродетель.

Перья,

"гребни",

поясные фигуры женщин (бывало и такое!),

топоры,

запертые в клетку певчие птицы

и рога —

чего только рыцари не прикрепляли себе на шлем, стараясь его украсить и сделать очевидным для каждого, какой именно представитель рыцарской знати находится перед ним. На турнире либо в бою вся эта красота обычно быстро сбивалась на землю и никому уже не мешала. Но опять же следует подчеркнуть, что рыцари к викингам никакого отношения не имели, да и сами шлемы у них были разной конструкции!

У Генриха VIII был шлем с закрученными бараньими рогами

Впрочем, известен рыцарский шлем типа армэ от доспехов английского короля Генриха VIII, которые ему были подарены королем Франциском I, и вот к нему как раз и приделаны металлические, лихо закрученные бараньи рога!

"Бараний" шлем короля Генриха VIII

Однако скорее всего этот шлем (на котором имеются еще и очки, хотя и без стекол!) вместе с остальными доспехами представлял собой всего лишь оригинальный сувенир. Ведь воевать в нем было бы просто самоубийственным занятием: первый же удар мечом либо алебардой по этим рогам сломал бы хозяину шейные позвонки!

Японские самураи не обходились без рогов на шлемах

А вот у кого рога на шлемах действительно были (включая и рога "водяного буйвола"), так это у японских самураев. Причем не просто самураи, а их элита — князья и одновременно полководцы, именовавшиеся "даймё" ("великое имя"), потому что право на такие вот огромные, да еще и позолоченные рога получал только лишь победоносный полководец. Впрочем, всегда были оригиналы, готовые нацепить себе на шлем что угодно, лишь бы только выделиться среди прочих.

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Шлем, украшенный ветвистыми оленьими рогами

Например, таковым явно был один из генералов будущего сегуна Токугава Иэясу Хонда Тадакацу, у которого шлем был украшен впечатляющего размера ветвистыми оленьими рогами! А у Ии Наомаса, еще одного соратника Токугава, рога на шлеме напоминали таковые западноевропейских рыцарей, но зато, судя по его скульптурному изображению, они были просто огромных размеров. Меньшие по размеру рога прикреплялись на налобную часть шлемов самураев и расходились от нее в форме буквы V. Поскольку мода на них менялась точно так же, как и на все остальное, по их форме и размерам нетрудно определить к какой эпохе относится тот или иной самурайский шлем.

Опровержение рогатых шлемов викингов

Однако вернемся все-таки к викингам — откуда же взялось заблуждение о том, что они носили рогатые шлемы? Существует предположение, что этот миф возник во многом благодаря сплетням, распускаемым католическими монахами и священниками. Дело в том, что викинги часто нападали на церкви и монастыри, грабили их имущество и лишали жизни служителей церкви. Вполне естественно, что страшных грабителей объявляли "дьявольскими отродьями", "чертями", у которых, как мы помним, рога имеются. Неудивительно, что молва стала приписывать свирепым викингам шлемы с рогами. Так миф о "рогатых" викингах утвердился и в общественном сознании.

Согласно другой версии, рога на шлемах викингов появились благодаря ошибке художника XIX века. Именно тогда во время переиздания древнеисландской "Саги о Фритьофе" (1825 год) в Швеции художник-иллюстратор Густав Малмстрем пририсовал к головному убору главного персонажа маленькие рога и крылья дракона. Откуда уважаемый Малмстрем взял эти детали, непонятно, однако иллюстрации настолько всем понравились, что после все художники мира начали рисовать суровых скандинавских воинов именно с рогами на шлемах.

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А самый первый рогатый шлем викинга был изготовлен в конце того же XIX столетия в Германии, когда группа студентов-историков Геттингенского университета нарядилась на традиционный карнавал в конце семестра в костюмы викингов. И у всех них шлемы были снабжены рогами — видимо, иллюстрации Мальмстрема впечатлили и их. С тех пор деятели искусства и культуры частенько во время спектаклей и съемок фильмов примеряют на себя скандинавский шлем с рогами, которого в реальности никогда не существовало…

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