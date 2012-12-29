Глутамат до суицида доведет!

Согласно новому исследованию ученых из Мичиганского университета, желание человека покончить с собой может быть вызвано избытком глутаминовой кислоты в мозге. Глутамат — одна из нужных организму аминокислот, поступающих с пищей. Производное данного вещества, хорошо известный глутамат натрия, как мы знаем, является распространенной пищевой добавкой.

Современные медики бьют тревогу: самоубийство прочно вошло в десятку самых распространенных причин смерти. В поисках ответа на вопрос, почему люди все чаще сводят счеты с жизнью, ученые выдвигают массу гипотез: обвиняют то стресс, вызванный давлением мегаполисов, то влияние цифровых технологий, усиливающих разобщенность и замкнутость людей, и даже сбой в обмене веществ. Как ни странно, последняя теория имеет смысл.

В статье, опубликованной в журнале Neuropsychopharmacology, сотрудники Мичиганского университета исследуют связь избытка нейромедиатора глутамата в мозге и тяги к суициду. Известно, что работа глутамата зависит от присутствия хинолиновой кислоты: она побуждает клетки интенсивнее использовать этот нейромедиатор. Чем больше в организме человека данной кислоты, тем интенсивнее по нейронным цепям бегут глутаматные импульсы.

Исследователи проверили уровень хинолиновой кислоты в спинномозговой жидкости у сотни пациентов. Две трети из них попали на больничную койку после неудавшейся попытки самоубийства, остальные были госпитализированы с другими проблемами.

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Как выяснилось, уровень хинолиновой кислоты (а значит, и активность глутаматных импульсов) напрямую коррелировали с тягой к суициду. У тех, кто пытался свести счеты с жизнью, уровень данной кислоты был в среднем в два раза выше. Кроме того, ученые установили, чем больше хинолиновой кислоты было обнаружено в организме пациента, тем более тягостные мысли его обуревали.

Спустя шесть месяцев ученые повторно обследовали тех же людей. У кого мысли о самоубийстве, по их собственному признанию, исчезли, у них снизился и уровень хинолиновой кислоты и нейромедиатора глутамата соответственно. В свете этих данных стало ясно, почему воспаление в нервной ткани часто оказывается ведущим фактором в статистике самоубийств: в ходе этого процесса повышается и содержание хинолиновой кислоты. Ученые добавляют, что если бы в распоряжении психиатров были эффективные блокаторы глутамина или воспринимающих его рецепторов, это, возможно, позволило бы спасти множество жизней. Из известных ныне веществ таким свойством обладает лишь наркотик кетамин, но по понятным причинам он не может считаться эффективным лекарством для "профилактики суицида".

Известная производная глутаминовой кислоты — глутамат натрия — обладает характерным мясным вкусом и используется при фабричном изготовлении соусов, колбас, полуфабрикатов и множества других продуктов. Пока неясно, имеет ли влияние на склонность к суициду употребление пищевых добавок с глутаматом. Однако связь между неправильным питанием и депрессией давно доказана. Данное явление имеет целый ряд причин.

Во-первых, при избыточном потреблении тяжелого красного мяса и жирного фастфуда пища не успевает перевариться полностью, и в кишечнике начинается выделение токсичных веществ белковой природы. Всасываясь в кровь, они угнетают нервную систему, провоцируя повышенную утомляемость, раздражительность и депрессивные состояния.

Употребление сладостей тоже способно привести к истощению нервной системы. "Быстрые" углеводы имеют свойство почти мгновенно усваиваться и резко поднимать уровень глюкозы в крови, что приводит к кратковременному подъему настроения и приливу энергии. К сожалению, через два-три часа после поедания десерта уровень сахара падает также резко, вызывая столь же резкое снижение настроения и упадок сил.

Желая повторить эффект, человек вновь налегает на сладости, а "маятник" настроения раскачивается все сильнее. Если сладости к тому же содержат большой процент жира, как пирожные и кремовые торты, они оказывают подобный наркотическому успокоительный эффект.

Эта особенность жирной пищи, по мнению диетологов, связана не только с процессами пищеварения, но и закреплена эволюционно. Жирное мясо и другая сытная пища перепадали нашим предкам нечасто; такая удача означала, что наконец-то можно наесться до отвала и какое-то время не бояться голодной смерти. Правда, длится этот седативный эффект недолго, а жирная пища вызывает зависимость.

"Сахар, соль и жир стимулируют мозг, успокаивают и снимают стресс, тем самым вызывают зависимость. Инстинкт самосохранения против них бессилен: чем больше сладостей мы едим, тем сильнее и больше хочется", — говорит диетолог Евгения Кобыляцкая. Одни только перепады настроения, вызванные частым употреблением жирного и сладкого, способны расшатать психику, а к ним нередко добавляется закономерный набор веса, который тоже не добавляет позитива.

В 2011 году были опубликованы результаты шестилетнего эксперимента группы канадских и испанских ученых, во время которого исследователи наблюдали 12 тысяч любителей фастфуда. У данных добровольцев практически не наблюдалось других факторов риска — они не употребляли алкоголь, не курили и за время наблюдения не испытывали сильных стрессов.

Казалось бы, какой эффект на психику может оказать вредная еда, если человек в целом здоров, не страдает алкоголизмом и не переживает жизненных драм? Однако 657 добровольцев за это время пережили тяжелые депрессии, причем с некоторыми это случилось несколько раз за шесть лет. Ученые склонны винить в этом именно фастфуд, а больше всего — трансжиры, содержащиеся в готовых соусах и спредах, маргарине и майонезе. Эти вещества, по мнению специалистов, нарушают обменные процессы в организме и провоцируют негативные изменения в центральной нервной системе.

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Если учесть данные о связи вредной пищи с депрессиями, а также последние новости о корреляции суицидальных намерений с избытком глутаминовой кислоты, гипотеза о том, что банальная пищевая добавка может довести до суицида, кажется не такой уж нелепой. Впрочем, делать такие выводы можно будет тогда, когда будут известны результаты дальнейших исследований. Пока же ученые ищут механизмы, которые смогут подавлять негативную активность глутаминовой кислоты в мозге.

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