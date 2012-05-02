Северный полюс открыл не Пири

Спор о том, кто же первым достиг Северного полюса, начатый более ста лет тому назад, до сих пор далек от своего завершения. Официально приоритет принадлежит Роберту Пири. Однако многие считают, что это на год раньше удалось Фредерику Куку. А завистливый Пири просто оклеветал своего конкурента. Самое печальное состоит в том, что ему поверили.

Кто открыл Северный полюс?

Если задать группе школьников (имеются в виду школьники, увлекающиеся географией и историей открытий) вопрос о том, кто первый побывал на Южном полюсе, то все они хором ответят — Руаль Амундсен, и побывал он там 14 декабря 1911 года. Но вот на вопрос, кто же первым достиг Северного полюса нашей планеты, столь однозначного ответа не будет. Когда в свое время автор этих строк, работая в школе, спросил об этом своих учеников, они выдвинули сразу три версии.

Самая малочисленная группа учащихся, при этом обладающая хорошим чувством юмора, заявила, что Северный полюс открыл Винни-Пух. Другие ответили, что до этой точки Земного шара первым добрался американский бизнесмен и путешественник Фредерик Альберт Кук 21 апреля 1908 года. А оставшиеся назвали первооткрывателем Северного полюса американского военного моряка Роберта Пири. По их мнению, он достиг его 6 апреля 1909 года.

Интересно, что школьники, отвечая на этот непростой вопрос, фактически продолжили спор о том, кто же первым достиг полюса. Занятно, что бесспорным в данном случае является лишь приоритет Винни-Пуха. А вот насчет спора Кука и Пири о первенстве в открытии Северного полюса до сих пор нельзя сказать ничего определенного. Однако давайте обо всем по порядку.

Официально открывателем полюса считают Пири

Следует заметить, что до сих пор официально первым человеком, дошедшим до Северного полюса по паковым льдам, считается контр-адмирал ВМС США Роберт Эдвин Пири. Этот опытный полярный исследователь совершил шесть арктических экспедиций, последняя из которых завершилась сенсационным открытием (кстати, это была его третья попытка добраться до полюса). Тем не менее в его биографии имеется один весьма интересный факт. Дело в том, что когда в 1911 году постановлением Конгресса США он был возведен в звание контр-адмирала и удостоен правительственной пенсии, в официальном документе указывалось, что причиной были выдающиеся заслуги в исследовании Арктики. А вот о покорении Северного полюса Робертом Пири при этом ничего не говорилось.

Получается весьма интересная ситуация — выходит, что правительство США официально не признало того факта, что полюс открыл именно Пири. Это выглядит достаточно странным — ведь американцы, что и говорить, частенько приписывают своим соотечественникам все возможные достижения, включая мнимые. А тут, получается, они не признали реальных заслуг! Уже этот факт наводит на мысль, что с экспедицией Пири было что-то не так…

И еще одна интересная подробность — все знающие Пири характеризовали его не только как отважного путешественника и талантливого исследователя, но и как редкостного склочника. Этот человек постоянно пытался оспорить чье-либо первенство какого-нибудь открытия. Даже со знаменитым Фритьофом Нансеном Пири умудрился разругаться в пух и прах, доказывая, что вовсе не известный норвежский исследователь Арктики, а именно он, Роберт Пири, первым пересек Гренландию (хотя приоритет Нансена, который сделал это в 1888 году — на семь лет раньше Пири — сомнению не подлежит).

История дружбы Пири и Кука

А вот о его конкуренте Фредерике Куке такого сказать нельзя. Кстати, впервые Арктику Кук посетил именно в качестве врача экспедиции Пири. Тогда отношения между ними были весьма дружескими. Да и все члены экспедиции характеризовали Кука как дружелюбного, общительного и всегда готового прийти на помощь человека. И, кстати, один раз Пири даже спас своего доктора от смерти — после того, как Кука и его напарника засыпало снегом, Пири, откопав обоих, целую ночь согревал полузамерзшего Фредерика теплом своего тела.

Итак, сначала Кук и Пири дружили. Но по окончании экспедиции произошел неприятный инцидент. Дело в том, что Кук, который изучал быт и обычаи коренных народов Арктики, после возвращения в США стал выступать с публичными лекциями, где рассказывал о жизни эскимосов. Когда Пири узнал об этом, то в категоричной форме потребовал от своего компаньона, чтобы тот прекратил это делать. Как видите, ему претил сам факт, что кто-то может знать об Арктике больше, чем он сам.

После этой экспедиции Кук совершил еще несколько путешествий. Он обследовал Аляску, где первым совершил восхождение на гору Мак-Кинли (самая высокая вершина США), побывал в Антарктиде (там он подружился с Амундсеном). А в 1908 году вместе с двумя проводниками-эскимосами достиг наконец Северного полюса. О чем и официально заявил, вернувшись из Гренландии (маршрут к полюсу и обратно шел оттуда) в Копенгаген.

Как Пири украл у Кука открытие

Однако до этого Кук допустил одну ошибку — вернувшись с полюса в Гренландию, он остановился отдохнуть в том же поселке, где пребывал Пири (тот как раз готовился к покорению "края света"). Фердинанд рассказал о путешествии своему приятелю Гарри Уитни и отбыл, оставив в поселке часть своих записей. Уитни же по простоте душевной все передал Роберту Пири. Потом Куку не удалось получить свои бумаги обратно — человек, который отвечал за их хранение, рассказывал, что сам не понял, как они исчезли. Уже тогда многие подозревали, что это таинственное исчезновение было делом рук завистливого Пири…

Кроме того, Пири, готовясь к покорению полюса, не терял зря времени — он и его ассистент Боруп предприняли допрос сопровождавших Кука эскимосов Авелы и Этукишука. Формальным поводом послужило желание узнать кратчайшую дорогу. Однако подозрительным кажется тот факт, что протокол этого допроса отсутствует в официальным отчете Пири.

А сама беседа напоминала разговор двух глухих — дело в том, что эскимосы не знали английского языка, а Пири и Боруп, соответственно, гренландского. Так что разговор велся на датском, которым все участники владели очень и очень плохо. В итоге проводивший дознание Боруп сформулировал все вопросы так, что эскимосы могли ответить лишь "да" или "нет". Совершенно очевидно, что при таком подходе выяснить, какая дорога является кратчайшей, было невозможно. Однако протокол этого странного допроса позже пригодился Пири совсем для другого.

Итак, после того, как Пири достиг полюса и благополучно вернулся, 13 сентября 1909 года он предпринял первую атаку на Кука (к тому времени официально признанного первооткрывателем Северного полюса). Его сторонники распространили заявление о том, что будто бы допрошенные Борупом эскимосы показали, что за все время пути Кук и они все время были в пределах видимости земли (вот где пригодился протокол "разговора глухих"). Кук пытался протестовать, однако ничем не мог доказать своего открытия полюса — ведь те записи, которые он оставил в Гренландии и где было описание пребывания его группы на полюсе, пропали.

Пири тем временем развернул травлю с помощью средств массовой информации — несколько газет написали, что сохранившаяся часть дневника Кука на самом деле списана с материалов гренландского миссионера Бриджеса. О Куке все чаще стали говорить как об обманщике. Неудивительно, что потихоньку и ученые стали сомневаться в правдивости заявлений Кука.

В итоге в декабре того же года специальная комиссия Копенгагенского университета, изучив материалы Кука, заявила, что в них не представлено никаких наблюдений, которые бы свидетельствовали о достижении им Северного полюса. Таким образом вся слава первооткрывателя Северного полюса автоматически перешла к Роберту Пири. И это несмотря на то, что Кука поддерживали и Руаль Амундсен, и Фритьоф Нансен, и знаменитый исследователь Арктики Отто Свердруп!

Впрочем, и в истории экспедиции Кука были темные пятна. Так, например, если говорить о тех самых исчезнувших записях, то придется признать, что кроме самого Кука их никто не видел (даже тот человек, которому они были переданы на хранения — он получил в руки запертый ящик, которого не открывал). А приведенные Куком в статье о покорении полюса расчеты координат некоторых мест вблизи него были откровенно ошибочными — это признали и Амундсен, и Свердруп. Все это укрепляло подозрения скептиков. В тоже время следует признать, что ошибочные расчеты были и в отчете Пири — однако на это внимания тогда никто не обратил.

Кук не расстроился: "Славы хватит на двоих"

Итак, Кука лишили титула первооткрывателя Северного полюса. Следует заметить, что он выдержал этот нелегкий удар судьбы с поразительным хладнокровием. Но как дальше сложилась его жизнь? На самом деле, в ней было еще очень много интересного. Несмотря на обвинения в мошенничестве и фальсификации, книги Кука о покорении полюса пользовались большой популярностью. Кук также до конца жизни выступал с лекциями об Арктике. Кроме того, он совершил еще несколько путешествий — на этот раз в Восточную Азию.

Позже путешественник решил заняться разведкой нефтяных месторождений в США. И здесь ему пришлось пережить несколько неприятных моментов — промышленники, не найдя "черного золота" в указанных им местах, подали на него в суд. Кук даже на некоторое время угодил за решетку. Однако позже выяснилось, что магнаты просто плохо искали — повторный поиск привел к обнаружению нефти, и Кук был оправдан.

В отличие от своего конкурента, Пири после своей звездной экспедиции больше не покидал США. Он тихо жил в своем доме до самой смерти в 1920 году, избегая показываться на людях. Некоторые говорили, что его мучила совесть за то, что он оклеветал Кука. Впрочем, не исключено, что причина была более банальной — во время последней экспедиции Пири серьезно подорвал свое здоровье и даже ходил с трудом.

Кук пережил своего конкурента на 20 лет и до конца дней пытался восстановить свой приоритет в открытии полюса, однако это ему не удалось. Но во второй половине ХХ века многие исследователи, проанализировав сохранившиеся записи Кука, пришли к выводу, что на полюсе он все-таки побывал. В частности, исследователь верно охарактеризовал распределение льдов в Центральной Арктике.

Он, например, говорил о том, что что между 83 и 84 градусами северной широты его отряд встретил огромное пространство открытой воды. По современным данным, над континентальным шельфом действительно располагается практически не замерзающая полынья, а в 1908–1909 годах об этом не было известно. Кроме того, описывая переходы от 87 до 88 параллели, Кук упомянул, что передвигался по старому льду без следов сжатий или торосов. Волнистая поверхность без каких-либо торосов характерна для ледяных островов — осколков ледников Земли Элсмира. В 1908 году о существовании ледяных островов никто не знал; они были открыты значительно позже.

Итак, судя по всему, Северный полюс все-таки первым открыл Фредерик Кук. Официально этого пока не признали, но сейчас становится ясно, что он побывал на самой крайней северной точке нашей планеты. Впрочем, заслуги Пири тоже преуменьшать не следует, несмотря на его откровенно нечистоплотные способы ведения научных дискуссий. Да и вообще, похоже, Кук был прав, когда, узнав о том, что Пири достиг полюса, заметил:

"Могу сказать, что не испытываю ни ревности, ни сожаления… Славы хватит на двоих".

Такие слова мог произнести лишь тот, для кого целью была не слава, а само открытие…