Эффективны против воспаления: пять молочных продуктов, которые вам следует есть ежедневно

Диетологи рассказали о противовоспалительных свойствах молочных продуктов

3:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Молоко и молочные продукты — частая тема для споров. Считается, что они усиливают воспаление из-за содержания в них насыщенных жиров. Хроническое воспаление может перерасти в опасные для жизни заболевания, например, такие, как диабет.

Фото: Own work by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Изменения в диете и образе жизни могут помочь остановить воспаление и снизить вероятность заболеваний. Ваши пищевые привычки — один из лучших инструментов для борьбы с воспалительными процессами.

Молочные продукты уже давно являются краеугольным камнем рациона человека. Многие диетологи уверяют, что "молочка" провоцирует воспаление. Некоторые исследования предполагают, что молочные жиры могут оказывать нейтральное или положительное влияние на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему.

Однако не стоит забывать, что молочные продукты содержат

витамин D,

кальций,

антиоксиданты

и пробиотики, которые, наоборот, противостоят воспалительным процессам.

Зарубежные диетологи назвали пять кисломолочных продуктов, которые точно будут полезны для кишечника.

Пять противовоспалительных молочных продуктов

Йогурт

Йогурт — это полезная для кишечника пища, приготовленная путём сквашивания молока бактериальными культурами, такими как Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophiles. В магазинах представлен широкий выбор сортов йогурта: от греческого до исландского.

В йогурте есть:

кальций,

витамины D,

B12,

цинк,

фосфор

и магний.

Пробиотики значительно улучшают антиоксидантный статус молочных продуктов, поэтому йогурт будет эффективен в борьбе с воспалениями.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nutrients с участием 1753 участников, показало, что употребление йогурта было связано с более низким уровнем интерлейкина-6 (IL-6) — маркера воспаления. Кроме того, ежедневный приём пробиотического йогурта связан с понижением уровня С-реактивного белка (СРБ), ещё одного маркера воспаления.

Культивированная пахта

Кисломолочная пахта получается в результате ферментации обезжиренного молока с культурами бактерий, в результате чего получается пробиотический напиток с низким содержанием лактозы. Пробиотики полезны для пищеварительного тракта, поддерживая ваш иммунитет.

Пахта (и другие молочные продукты) может способствовать выработке короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). Они помогают поддерживать гомеостаз глюкозы стабилизацию уровня глюкозы и инсулина в крови для здорового обмена веществ). Более того, согласно исследованию, они помогают снизить воспаление, а также укрепляют кишечный барьер, предотвращая попадание вредных микробов.

Кефир

В результате его ферментации образуется множество биологически активных соединений, таких как незаменимые аминокислоты, витамины и минералы. Один стакан кефира обеспечивает 16% дневной нормы витамина D, почти 50% дневной нормы витамина А, дефицит которого может существенно сказаться на иммунитете.

Кроме того, молочная кислота, содержащаяся в кефире, помогает бороться с вредными возбудителями заболеваний в слизистой оболочке кишечника. Также кефир содержит пробиотики.

Творог

Как и многие другие молочные продукты в этом списке, творог доставляет пробиотики в кишечник, способствуя росту полезных бактерий.

Выдержанный сыр

Выдержанные сыры, такие как чеддер, пармезан и гауда, полезны для здоровья пищеварительной системы, они обычно являются источником пробиотиков, если их термически не обрабатывать, а есть сырыми.

Однако сыры стоит есть в умеренном количестве, поскольку в них много калорий и соли.

И всё же молочные продукты могут способствовать воспалению у людей с аллергией на белок коровьего молока, у людей с непереносимостью лактозы или у людей с проблемами пищеварения.