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Александр Приходько

"Бест Вей": иски к кооперативу в уголовном деле не обнаружены

3:35
Недвижимость » Жилкооперативы

Перед самым Новым годом потребительский кооператив "Бест Вей" смог ознакомиться с материалами уголовного дела, связываемого следственной группой ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в том числе с "Бест Веем".

"Бест Вей": иски к кооперативу в уголовном деле не обнаружены
Фото: Пресс-служба Бест Вей

1 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что кооператив незаконно был лишен следственной группой права ознакомиться с материалами уголовного дела, по которому он постановлением руководителя следственной группы был признан гражданским ответчиком на 16 млрд рублей. Решение суда вступило в законную силу: прокуратура отказалась от подачи апелляции, хотя в ходе процесса в Приморском суде возражала против признания действий следствия незаконными.

По словам представителя кооператива, знакомившего с материалами дела — адвоката ПК "Бест Вей" члена коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергея Путреши, ознакомление позволило убедиться в том, что предполагалось и ранее: исковые требования к кооперативу в уголовном деле отсутствуют. "Нет требований ни на 16 млрд, ни на 100 рублей, — поясняет адвокат, — Есть некие "неформатные" заявления лиц, признанных следственной группой потерпевшими: "Я признан потерпевшим, прошу признать меня гражданским ответчиком", но эти документы не могут считаться исковыми заявлениями ни по форме, ни по содержанию".

Гражданским ответчиком, поясняет адвокат, может выступать либо обвиняемый по делу, либо лицо, которое несет ответственность за действия обвиняемого. Имущество кооператива — это не имущество обвиняемого: потребительский кооператив — некоммерческая организация, все имущество кооператива принадлежит его почти 20 тысячам пайщикам. То есть первый вариант не проходит.

Если же речь идет о втором варианте — лице, которое несет ответственность за действия обвиняемого или обвиняемых, эта ответственность должна быть обоснована. К ПК предъявляются исковые требования? Истцы обязаны объяснить, почему эти исковые требования предъявляются именно к кооперативу, четко расписать, какими конкретно действиями действиями кооператива причинен тот или иной ущерб.

"Ничего подобного нет, исковые требования даже и не пытались сформулировать, — говорит Сергей Путреша. — Следовательно, постановление руководителя следственной группы о признании кооператива гражданским ответчиком незаконно и необоснованно. Оно, на мой взгляд, заведомо незаконно, так как руководитель следственной группы, убежден, при его издании осознавал, что оно незаконно. На мой взгляд, это грубейшая работа, злоупотребление должностными полномочиями в чистом виде. Заявление об этом в Следственный комитет направлено, кроме того, я подал новую жалобу в суд в порядке ст. 125 УПК о незаконности постановления о признании кооператива гражданским ответчиком".

"Итак, благодаря ознакомлению с уголовным делом, мы де-юре подтвердили, что никаких исков в деле нет, — резюмирует адвокат Путреша. — И у нас появились доказательства нашей позиции, которые мы предъявим, например, в суде апелляционной инстанции по аресту счетов кооператива 16 января".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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