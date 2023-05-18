Алексей Рыжков: "Небоскрёбы меняются, но остаются актуальными"

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"В Небесном городе вы можете найти все, что вам нужно, от колыбели до могилы", — так поэтично объясняют свою тягу к небоскрёбам китайцы. Однако в 2021 году правительство КНР запретило возведение объектов выше 500 м. Китайский опыт в строительстве сверхвысоких зданий мы попросили прокомментировать главу одного из ведущих российских застройщиков Seven Suns Development Алексея Рыжкова.

Фото: yandex.ru

По словам эксперта, занимающий первое место по общему количеству и ежегодным темпам роста сверхвысоких зданий Китай сейчас всерьёз обеспокоился вопросами потребление энергии, безопасности и воздействия на окружающую среду.

"Помимо прямого запрета на здания высотой более 500 м, по новым китайским правилам, городам с населением менее 3 млн. человек запрещено строить небоскребы высотой более 150 м. Те, чьё население больше, ограничены в зданиях высотой более 250 м", — конкретизирует основатель Seven Suns Development Алексей Рыжков.

Запрет появился после того, как в мае 2021 года весь мир облетели кадры из города Шэньчжэнь, где внезапно наклонилась 355-метровая башня SEG Plaza. В результате из 73-этажного здания пришлось срочно эвакуировать 15 тыс. человек и законсервировать здание на 4 месяца. По словам основателя Seven Suns Development, чей портфель на данный момент насчитывает более полумиллиона строящихся квадратных метров, плотное и растущее городское население, острая нехватка земли и высокие цены на неё в крупных китайских городах способствовали строительству сверхвысоких небоскребов, но не всегда соблюдались стандарты качества и безопасности.

Сегодня в мире насчитывается всего 10 зданий, превышающих 500 м, и 5 из них находятся как раз на материковом Китае. Всего же в КНР построены 2 581 здание высотой более 150 м, в том числе 861 выше 200 метров и 99 выше 300 м. При этом, отмечает Алексей Рыжков, существует даже проблема заброшенных небоскребов. По некоторым данным, в Китае более 80 небоскребов, строительство которых было приостановлено, из которых 66, как ожидается, никогда не будут завершены.

"Но тяга Китая к небоскребам вряд ли исчезнет, поскольку они представляют собой вершину инженерной мысли нашего времени — вопрос в качестве исполнения", — подчёркивает владелец Seven Suns Development.

В новой дорожной карте правительство Си Цзиньпина поставило цель — стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году, а это означает, что теперь с большей вероятностью государственную поддержку получит более энергоэффективная архитектура. "После запрещающих мер, установленных властями, многие проекты были вынуждены пересмотреть свои первоначальные конструкции", — рассказывает Алексей Рыжков. Так, Уханьский финансовый центр, планировавшийся стать самым высоким в Китае, превзойдя Шанхайскую башню (632 м) после завершения строительства в 2026 году, был срезан с 648 м до 475 м, а высота строящегося центра Сучжоу Чжуннань была завершена чуть ниже порога в 499,15 м, что почти в полтора раза меньше по сравнению с первоначально запланированными 729 м.

"Запрет на высотность был не первым, — добавляет глава Seven Suns Development. — Годом ранее в КНР был введен запрет на "уродливую архитектуру". В список неоднозначных сооружений, по мнению китайцев, входят: 138-метровый круглый небоскрёб в Гуанчжоу (в народе — "бублик"), 102-метровый отель Sheraton Hot Spring Resort на озере Тайху в Хучжоу ("подкова"), 150-метровое здание государственной газеты Китая "Жэньминь жибао" в Пекине.

Ещё в 2014 году лидер страны Си Цзиньпин высказался по поводу "странной" архитектуры:

"Произведения изобразительного искусства должны быть подобны солнечному свету с голубого неба и весеннему ветерку, который будет вдохновлять умы, согревать сердца и развивать вкус".

По словам Алексея Рыжкова, критика китайского главы касалась пекинской штаб-квартиры CCTV (Центрального телевидения Китая) — детища всемирно известного архитектора Рема Колхаса (автора московского "Гаража") — 234-метрового здания, получившего в Китае прозвище "большие штаны". Защищать мэтра пришлось ведущим мировым архитектурным критикам.

Однако окончательно отказаться от возведения небоскрёбов Китаю вряд ли удастся. А значит — придётся пересматривать подходы к этому вопросу. "Строительство супервысоток по-прежнему является оптимальным решением в мегаполисах с высокой плотностью населения. Техническая сложность состоит в том, как это сделать, используя меньше материала, чтобы минимизировать потребление ресурсов", — объясняет Алексей Рыжков.

Ключом к "строительству новой эры", по мнению китайцев, является умная инженерия. Одна из надежд — модульное строительство из стальных балок. В 2015 году всего за 19 дней (работающими круглосуточно 1200 рабочими) в городе Чанша была возведена Mini Sky City — стальная башня в 57 этажей. По утверждению её создателей, использование модулей сократило использование бетона на 15 000 грузовиков, соответственно, стало меньше и вредных выбросов в воздух. Кроме того, все балки были сделаны из лома (2 736 модуля были произведены на заводе за 4,5 месяцев).

Наблюдается огромный спрос на естественную вентиляцию в высотных зданиях. "Архитекторы отходят от идеи здания как герметично закрытого пузыря и вместо этого говорят о дышащих зданиях", — уточняет руководитель Seven Suns Development. Внешний вид современного небоскреба стали определять чистые застекленные фасады. 8 из 10 самых высоких небоскребов мира обернуты в большие стеклянные пространства.

Набирают популярность в высотном дизайне вертикальные леса — башни с фасадами, покрытыми растениями, — благодаря своей энергосберегающей способности регулировать температуру в зданиях. Алексей Рыжков рассказал, что в КНР обнародован план по строительству 218-метрового небоскреба с вертикальной гидропонной фермой в 10 тыс. кв. м. для выращивания сельскохозяйственных культур. Ожидается, что 51-этажное здание будет производить 270 тонн продукции в год, что достаточно чтобы прокормить около 40 тыс. человек.

Также, по словам Алексея Рыжкова, китайские власти объявили кус на транзитно-ориентированное развитие (TOD) — градостроительную политику, где многофункциональная жилая или коммерческая зона обеспечена легким доступом к общественному транспорту, созданы условия, делающие зону привлекательной для транзитных пассажиров. Например, упомянутый Уханьский финансовый центр CTF состоит из офисного здания высотой 475 м, двух жилых башен и других коммерческих комплексов, соединяющих две городские железнодорожные транзитные линии.

Так или иначе, подавляющее большинство высотных зданий было построено за последние два десятилетия, и эта тенденция не показывает никаких признаков замедления, поскольку города по всему миру строятся всё выше.