Кухни: Актуальный дизайн 2022 с использованием плитки

Как утверждают эксперты, одно из глобальных изменений в этой жилой зоне произошло в прошлом году. Социальные ограничения побудили многих собственников пересмотреть свое отношение к тому, как должно выглядеть внутреннее пространство их дома. Кухня стала больше располагать к общению в кругу и семьи, и друзей. Немаловажную роль в этом сыграл внешний облик помещения, претерпевший некоторые трансформации.

Фундаментальное значение в дизайне кухни приобрела гибкость, открывающая путь к созданию идеального оформления.

На первый план вышли натуральные фактуры и мягкие оттенки, делающие интерьер максимально привлекательным. Итак, на каких принципах следует сделать акцент?

Прежде всего, высокий спрос наблюдается на открытые планировки. Оптимальный вариант — обустроить кухню таким образом, чтобы она соединялась с гостиной.

Эффективный способ — использовать в отделке стен в обоих помещениях белоснежный кафель, которые не только визуально установит связь, но и добавит естественного света.

Если кухня располагается в частном доме, можно организовать ее выход в зону, связанную с наружным пространством. Как правило, это сад либо терраса, где можно установить стол с удобными креслами, и в теплые дни проводить больше времени на свежем воздухе, устраивая семейные обеды, званные ужины и дружеские посиделки. Сделать плавный переход между интерьером и экстерьером поможет керамогранит, размещенный на полу. В настоящий момент производители из Испании, Италии, Турции, Китая, Индии и России готовы предложить широкий ассортимент подобных изделий. Достаточно большой сегмент занимают покрытия в имитации таких материалов, как камень и дерево, которые отлично впишутся в загородную эстетику.

Также стоит рассмотреть плитку "под цемент" — как актуальный тренд последних лет. Особой популярностью пользуются шестиугольные формы, буквально выстилающие под ногами непрерывный рисунок из фигур, заодно обеспечивая прочную, не склонную к преждевременному истиранию поверхность.

Стоит заранее позаботиться и о безопасной эксплуатации. При намокании, температурных перепадах и попадании жидкости покрытие не должно скользить. С этой проблемой успешно справляются модели с системой "антислип", рассчитанные на использование как внутри, так и снаружи. Ценовой диапазон такой плитки обычно от 2000 до 5000 рублей, однако при желании можно подобрать и бюджетный вариант. Помимо своего основного предназначения, плитка с противоскользящими свойствами обладает прекрасной декоративностью и выступит в качестве достойного элемента отделки.

Минималистический дизайн в числе модных тенденций в оформлении кухни.

Строгие штрихи и присутствие в интерьере только предметов первой необходимости сделают эту зону визуально аккуратной и комфортной. Облицовочные покрытия с матовой поверхностью будут выглядеть наиболее органично в этой среде. Развитие инновационных технологий в керамической отрасли позволило появиться плитке, наделенной специальным слоем, защищающим от загрязнений, что важно для такого функционального помещения и гигиеничности.

Сдержанная цветовая гамма в дизайне кухонь будет наблюдаться в ближайшие годы.

Актуальность приобрели мягкие натуральные тона, создающие не только связь с природой, но и рождающие истинную гармонию для зрительного восприятия. Теплая палитра древесины, песочные, шалфейные, оливковые, лавандовые оттенки в приоритете. Не составит труда подобрать плитку этой расцветки для стен и пола, чтобы интерьер кухни стал еще более уютным и эстетичным.

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