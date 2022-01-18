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Автор Ирина Шлионская

Ну кто так строит? Самые странные дома в мире

Недвижимость

Наверное, у большинства читателей сочетание "странный дом" будет ассоциироваться с какими-то мистическими явлениями или же со странностями обитателей дома. Но речь пойдёт несколько об иных вещах. Это здания с загадочной историей или нестандартным расположением. Конечно, таких объектов на земном шаре много, но мы поведаем лишь о некоторых из них.

 

Дом Кауфманов (США, штат Пенсильвания)

Этот особняк возведён в середине 30-х годов прошлого столетия прямо над водопадом. Автор проекта — известный архитектор того времени Фрэнк Ллойд Райт. Заказчиками была богатая супружеская пара — Эдгар и Лилиана Кауфман.

Поначалу планировалось построить дом в обычном месте, на равнине. Но Райт случайно наткнулся на живописное местечко в районе водопада на реке Медвежьей и предложил поставить виллу именно там. Кауфманы согласились. Однако архитектор не рассчитал с бетонной арматурой, которая должна была укрепить постройку и защитить её от оползней. В результате расположенные над водопадом террасы ушли под наклон.

Супруги Кауфман периодически закатывали в стенах особняка пышные вечеринки, на которых бывали и знаменитости, в частности, великий физик Альберт Эйнштейн и популярная художница Фрида Кало. Говорят, те, кто тут собирался, были сторонниками единения с природой и частенько расхаживали по дому и окрестностям в чём мать родила. Иногда, выпив шампанского, хозяева и гости бросали бокалы в водопад.

Увы, богемная жизнь владельцев виллы закончилась трагически. Лилиана Кауфман вскоре покончила с собой из-за измен мужа. Эдгар пережил её всего на три года. Впоследствии сын и наследник четы Кауфманов передал здание обществу охраны памятников штата Пенсильвания. В 1998 году оно было реконструировано и сейчас является музеем.

Дом на острове Эдлидаэй (Исландия)

 

Его прозвали "самым одиноким домом в мире". Дело в том, что остров Эдлидаэй, омываемый Атлантическим океаном, совершенно необитаем. При этом на снимках, сделанных с близкого расстояния, он не выглядит заброшенным. Похоже, в доме кто-то живёт.

По словам культуролога Ирины Загородневой, версии ходят разные. Одна из них гласит, что особняк построен неким миллиардером, который планирует переселиться туда в случае апокалипсиса. Другая — что это жилище какого-то отшельника. Третья — что вилла принадлежит знаменитой певице Бьорк, которая отличается экстравагантностью. Правда, недавно появилась официальная информация, что строением пользуются охотники на птиц — на острове водятся атлантические тупики.

Вилла на пляже Ла-Пунтилья (Сальвадор)

 

Её открыл не так давно американский блогер и путешественник Уильямо Чолопанза. Полуразрушенный особняк стоит прямо на линии прибоя и во время приливов полностью уходит под воду. Кто мог построить дом в таком месте?

Местные жители верят, что вилла проклята, и стараются обходить её стороной. Говорят, что несколько раз видели, как возле здания бродил какой-то темнокожий мужчина с грустным лицом. А те, кто бывал внутри, рассказывают, что на потолке красуется огромный каменный узор в виде Звезды Давида.

Сначала люди думали, что здесь проводила свои обряды какая-то секта. Но местные журналисты сумели выяснить историю особняка. Оказалось, что в конце прошлого века в нём размещался отель. Его выстроили прямо на пляже, чтобы привлечь туристов. Однако при строительстве допустили ошибку и не поставили сваи. В результате постройка накренилась и начала разрушаться. После чего эксплуатировать её уже не представлялось возможным.

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Редактор: Людмила Черткова
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