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Автор Ирина Шлионская

Сверхъестественные явления в домах знаменитостей

Непознанное

Жизнь знаменитостей на виду, и неудивительно, что почти всё, связанное с ними, рано или поздно становится достоянием общественности. Даже после их кончины. Например, в прессе нередко публикуются истории о полтергейсте и других загадочных феноменах в домах звёзд.

 

Призрак секретарши на вилле покойного редактора Playboy

Одна из бывших подруг знаменитого издателя, основателя и шеф-редактора журнала Playboy Хью Хефнера, 48-летняя актриса и модель Бриджет Марквардт, рассказала журналистам, что в его особняке, расположенном в Лос-Анджелесе, происходят странные вещи.

Здание было построено в 1972 году. Площадь особняка составляет более двух тысяч квадратных метров. В нём 29 комнат, винный погреб, большой зал и бассейн с гротом.

По словам Бриджет, предыдущий владелец дома скончался при загадочных обстоятельствах. Ещё при жизни Хефнера на вилле наблюдались проявления полтергейста. Так, многие замечали, что двери там открываются и закрываются сами собой. А сама Бриджет однажды, открыв шкаф, увидела внутри темноволосую девушку в джинсах и белой футболке. Она узнала в той бывшую секретаршу Хефнера, умершую от рака. Через несколько секунд фантом растаял в воздухе на её глазах.

В 2016 году Хефнер выставил дом на продажу с условием, что ему предоставят право там проживать до конца его дней. Он умер год спустя в возрасте 91 года, от естественных причин, и с тех пор роскошный особняк стоит пустым. Недавно в нём начался капитальный ремонт. Но успокоит ли это духов?

Кто живёт на даче Гурченко?

Людмила Гурченко
Людмила Гурченко

Думаете, у нас такого не бывает? По словам внучки народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елены Королёвой, в загородном доме покойной актрисы, расположенном в подмосковном посёлке Глаголево, завелось привидение. По ночам на лестнице раздаются звуки чьих-то шагов.

Елене Королёвой, унаследовавшей дачу после смерти бабушки и матери, пришло в голову, что это может быть дух самой Людмилы Марковны. Она провела обряд освящения дома, но это не помогло.

Недавно Елена познакомилась с певицей по имени Эмма, которая утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями. Та заявила, что, скорее всего, на даче "живёт" дух не Гурченко, а кого-то из прежних владельцев.

Полтергейст в доме Рудковской и Плющенко

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын

Какое-то время назад известный российский продюсер Яна Рудковская поведала в Instagram, что на третьем этаже дома, где живет её семья, происходит какая-то чертовщина.

Так, по ночам сама собой стала распахиваться дверь в комнату её сына, хотя для этого нужно сильно нажать на ручку. А из гардеробной порой слышится чей-то зловещий смех. Свидетелями необъяснимых феноменов были и хозяева дома, и обслуживающий персонал. В конце концов Рудковская и её супруг, фигурист Евгений Плющенко, провели семейный совет, на котором приняли решение освятить своё жилище. Посмотрим, поможет ли это…

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Деструктивные явления в культуре
Редактор: Людмила Черткова
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