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Автор Александр Полянский

Роман ВАСИЛЕНКО: движение ЖК в России приобретает все новых и новых участников

Недвижимость » Интервью

Председатель правления жилищного кооператива "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко — о перспективах жилищной кооперации в 2021 году.

Роман ВАСИЛЕНКО: движение ЖК в России приобретает все новых и новых участников

— Роман Викторович, в конце января в шестой раз прошел ежегодный конгресс кооперативного движения, созданного кооперативом "Бест Вей", на котором были подведены итоги работы в 2020 году. Каковы главные из них?

— На начало 2021 года общее число пайщиков кооператива превысило 10 тыс. человек. Количество приобретенных жилищным кооперативом "Бест Вей" квартир для своих пайщиков за весь период работы — более 1400. Замечу, что наш кооператив существует с 2014 года, а приобретать квартиры для пайщиков он начал в 2015 году.

То есть почти полутора тысячам россиян мы помогли приобрести новое комфортное жилье. А чем больше покупок новых квартир, тем больше возможностей для приобретения новых квартир, так как паевой фонд кооператива пополняется за счет возвратных платежей пайщиков, которым кооператив уже помог приобрести жилье.

Квартиры приобретались для пайщиков в более чем 20 субъектах Российской Федерации. Кооператив "Бест Вей" работает во всех федеральных округах страны.

За весь период работы кооператива более 100 пайщиков приобрело с помощью кооператива более одного объекта недвижимости, более десяти пайщиков приобрело с помощью кооператива три квартиры. Более 50 пайщиков уже расплатилось с кооперативом: квартиры перешли в их собственность.

— Конгресс впервые прошел в онлайн-формате. А как сам кооператив смог перестроить работу в основном на онлайн-режим?

— Нам не пришлось экстренно перестраиваться на интернет-взаимодействие. Мы — кооператив, работающий во многих городах России, и цифровая платформа для нас — основа основ. У каждого пайщика есть электронный кабинет. Там отображаются все платежи и любое взаимодействие с правлением или бухгалтерией кооператива.

Трудности возникли во взаимодействии с государственными организациями — коммунальными службами единого окна и подразделениями Росреестра. Кроме того, иногда сделки приостанавливались продавцами из-за карантина.

Но даже во время карантинных ограничений в кооператив вступали новые и новые пайщики. Ведь именно в период экономических трудностей для многих семей открылись преимущества кооператива: простота вступления, удобство накопления средств на первоначальный паевой взнос 35%, минимальная переплата при приобретении квартиры наиболее очевидны.

В кооперативе средства предоставляются пайщику беспроцентно. Переплата связана исключительно с членскими взносами в кооператив, оплатой юридической проверки и независимой оценки квартиры, уплатой налогов за приобретение квартиры.

В первой половине прошлого года произошло снижение числа сделок по покупке квартир, но во второй половине прошлого года ситуация стабилизировалась.

В 2021 году мы прогнозируем увеличение объемов покупок и увеличение притока пайщиков, поскольку большинство экспертов рынка недвижимости прогнозирует рост цен на квартиры ко второй половине наступившего года. Особенно с учетом того, что Центральный банк не исключил возможности повышения ключевой ставки.

— Миллиардер Игорь Рыбаков недавно заявил, что оптимальным способом приобретения квартир является их покупка за собственные средства или покупка в рассрочку с помощью кооператива. Как вы относитесь к этому заявлению?

— На мой взгляд, при покупке недвижимости должны быть созданы условия для большинства граждан. Сегодня значительной части россиян весьма проблематично приобрести комфортное жилье, соответствующее их потребностям и по приемлемой цене. Это связано со многими причинами: и с тем, что достаточно высока себестоимость строительства, и с высокой степенью монополизации банковского бизнеса, и с недостаточной поддержкой жилищной кооперации в стране.

Что касается самого резонансного выступления Игоря Рыбакова, мне трудно согласиться с его резкой критикой ипотечного кредитования. Ипотека — важнейший инструмент решения жилищной проблемы. Я согласен с ним в другом пункте: должна быть не только ипотека. Необходимо поддерживать покупку в рассрочку, жилищные кооперативы. Все больше общественно активных деловых людей приходит к важности поддержки жилищной кооперации наряду с развитием ипотеки.

Средства кооператива предоставляются на беспроцентной основе. А поскольку именно процент — главный источник переплаты за квартиру, переплата в кооперативе резко снижается.

Кооператив — это дополнительные возможности приобретения квартиры для всех граждан, но прежде всего для социально незащищенных групп населения. Для вступления в кооператив требуется лишь паспорт. Вступить в жилищный кооператив можно с 16 лет, верхней возрастной границы для вступления в кооператив нет. Не нужны ни справка о доходах, ни справка с места работы, так как квартира приобретается в интересах пайщика, но до погашения средств, предоставленных в рассрочку, находится в собственности всего кооператива и только после погашения переходит в собственность пайщика.

Рассрочка в нашем кооперативе не превышает 10 лет. Многие пайщики возвращают кооперативу пай раньше, чтобы быстрее получить квартиру в собственность. И кооператив никак не препятствует быстрому возврату средств, потому что приток возвратных платежей — источник для предоставления паевых средств на покупку квартир новым пайщикам.

Если у пайщика возникают непреодолимые финансовые трудности — в жизни бывает всякое, он выходит из кооператива, получая назад все внесенные им паевые платежи. Он имеет возможность вступить в кооператив вновь, когда его финансовая ситуация стабилизируется.

Кроме того, наш, например, кооператив работает исключительно с недвижимостью на вторичном рынке, что более безопасно.

Кооператив существенно расширяет круг людей, которые могут себе позволить покупку квартиры.

— Он не альтернатива ипотеке, но важное дополнение спектра возможностей такой покупки?

— Совершенно верно. В последние годы кооперация активно развивается, увеличивается ареал работы нашего и других кооперативов.

Движение жилищной кооперации приобретает все новых и новых участников. Уверен, что в 2021 году, когда Россия, выходя из пандемии, постепенно будет возвращаться к нормальной жизни, когда восстановится экономический рост, роль кооперативов в решении жилищной проблемы в нашей стране существенно увеличится.

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Темы жк бест вей роман василенко жилищный кооператив
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